五十肩可以靠運動預防？破解4大迷思

現代人工作壓力大又長期久坐，常常有肩頸痠痛的問題，有時甚至痠痛到無法將手舉高，因此認為自己有「五十肩」，也有許多人認為五十肩是肩膀久未活動造成的，所以可以靠運動來預防五十肩的問題。但這些真的正確嗎？復健科診所醫生蕭博隆來解答！ 五十肩迷思一 肩膀痛舉不高就是五十肩？ 所謂的「五十肩」其實是一個俗稱，在臨床上正式名稱為「黏連性關節囊炎」。當包覆肩膀關節的關節囊增厚、黏連，會使病人的肩關節角度受限。因此，肩頸僵硬、疼痛是五十肩的常見症狀，但肩膀痠痛、手舉不高不一定就是五十肩。 蕭博隆醫生表示，很多人覺得肩膀痛舉不高就是五十肩，但其實醫療診斷上有較嚴謹的定義，須了解病患肩膀角度受限的比例、角度受限的大小，以及疼痛的型態、甚麼時候開始疼痛、疼痛症狀維持多久，最後再輔助超聲波檢查才能判斷是不是五十肩。 醫生也提到，五十肩有時會有病程的演進，因此剛開始1周左右，病患肩膀疼痛就醫，基本上應該很多醫生都沒辦法判斷是五十肩，但觀察一段時間，約1至2個月後，肩膀角度慢慢受限，配合病人年齡、慢性病情況，才有較高的機率能正確診斷。

五十肩迷思二 運動可以預防五十肩？ 五十肩通常好發在50歲左右，女性較常見，而有慢性疾病或者肩頸曾受傷過的病人罹患五十肩的機率也較高。有些人認為，五十肩是因為肩頸長期維持在某個姿勢未活動造成的，因此，應該做運動以預防五十肩產生。 不過，蕭博隆醫生指出，我們可以靠運動來預防肩部疾病、肩部疼痛的發生，但說到五十肩的預防又是另外一個議題，因為五十肩不太能夠靠運動預防，有些人年紀到了沒有任何原因也是會有五十肩，會發生就是會發生。 他表示，靠運動可以預防的是創傷後、發炎後不小心傷到肩膀產生的次發型五十肩，這種情況才可以靠一些運動、姿勢矯正來預防。

五十肩迷思三 五十肩要開刀治療？ 而關於五十肩的治療會根據不同時期的症狀進行不同治療。蕭博隆醫生提到，一開始處於發炎期，肩膀會疼痛但角度不一定會受限，這時可透過口服藥物，或是物理治療減少局部發炎、疼痛。 大約1至2個月後，過了發炎期疼痛程度減緩，但肩膀活動角度開始受限，病人常會抱怨手舉不高，或穿脫衣服變得很麻煩。 蕭博隆醫生表示，這時以黏連問題為主，因此會由物理治療師做關節鬆動、牽拉的治療，或注射治療，在關節裡注射生理食鹽水或葡萄糖水將黏連部位撐開，也就是所謂的「關節擴張術」，通常會針對較頑強的黏連，或其他保守治療效果不佳的個案使用。