五十肩吹頭髮好難？肩關節囊擴張術縮短療程

40歲的林小姐現職家庭主婦，平常會做有氧拳擊運動，左邊肩膀疼痛了一陣子，扣內衣或是吹頭髮等動作也難以進行，就醫經理學及超音波檢查後診斷為原發性的黏連性「肩關節囊炎」，也就是俗稱的「五十肩」。透過「肩關節囊擴張術」搭配復健運動，林小姐在兩個月內康復，恢復正常生活。
五十肩好發40至60歲女性 分為原發與繼發性
台北慈濟醫院復健科醫師吳柏陞表示，病患常常把「黏連性肩關節囊炎」誤以為是單純的肩頸痠痛。但黏連性肩關節囊炎可以分成原發性與繼發性，大多數人屬於原發性，且發生原因不明，但因骨折或手術、中風，造成肩膀長期不動，則有可能產生繼發性的黏連性肩關節囊炎。
黏連性肩關節囊炎好發於女性，好發年齡為40至60歲，最明顯的兩大症狀就是疼痛跟肩膀活動度受限，舉到特定角度或是睡覺時翻身壓到肩膀會疼痛，疼痛的範圍不一定侷限在肩膀，有些患者也會有上臂的疼痛；而關節活動度受限會造成日常功能的喪失，例如穿脫衣服、洗頭、扣內衣等。
「肩關節囊擴張術」門診注射 縮短治療至3個月
黏連性肩關節囊炎的診斷為排除性的，需先透過理學及超音波檢查排除肌腱鈣化、撕裂傷，傳統上的治療會使用藥物加上物理治療，現在加上「肩關節囊擴張術」，可以將一年的治療時間縮短為3個月，不但大幅縮短病程還能提升治療成效。
肩關節囊擴張術為門診藥物注射治療，毋須麻醉，注射過程大約5分鐘，風險低又能快速治療，通常每2至4周打一次，共1至3次療程。而注射的藥物會根據醫師對病人的個別判斷有所不同，吳柏陞醫師提到，除了肩關節囊擴張術，有需要時也會搭配神經阻斷術與增生療法治療患者。
毛巾操調整肩關節活動度 嚴重務必就醫診治
預防勝於治療，吳柏陞提醒，五十肩患者平時可以透過爬牆伸展運動，毛巾操調整肩關節的活動度。此外，如果肩膀已經痛了一陣子都沒有改善，務必及早就醫，經由專業醫師診斷，針對病因及早治療。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】