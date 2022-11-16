五十肩吹頭髮好難？肩關節囊擴張術縮短療程

黏連性肩關節囊炎好發於女性，好發年齡為40至60歲，最明顯的兩大症狀就是疼痛跟肩膀活動度受限，舉到特定角度或是睡覺時翻身壓到肩膀會疼痛。

40歲的林小姐現職家庭主婦，平常會做有氧拳擊運動，左邊肩膀疼痛了一陣子，扣內衣或是吹頭髮等動作也難以進行，就醫經理學及超音波檢查後診斷為原發性的黏連性「肩關節囊炎」，也就是俗稱的「五十肩」。透過「肩關節囊擴張術」搭配復健運動，林小姐在兩個月內康復，恢復正常生活。

五十肩好發 40 至 60 歲女性 分為原發與繼發性

台北慈濟醫院復健科醫師吳柏陞表示，病患常常把「黏連性肩關節囊炎」誤以為是單純的肩頸痠痛。但黏連性肩關節囊炎可以分成原發性與繼發性，大多數人屬於原發性，且發生原因不明，但因骨折或手術、中風，造成肩膀長期不動，則有可能產生繼發性的黏連性肩關節囊炎。

黏連性肩關節囊炎好發於女性，好發年齡為40至60歲，最明顯的兩大症狀就是疼痛跟肩膀活動度受限，舉到特定角度或是睡覺時翻身壓到肩膀會疼痛，疼痛的範圍不一定侷限在肩膀，有些患者也會有上臂的疼痛；而關節活動度受限會造成日常功能的喪失，例如穿脫衣服、洗頭、扣內衣等。