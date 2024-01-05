五十肩痛症｜中醫療法有助縮短病程　簡單3招可改善關節靈活度

五十肩又稱為「冰凍肩」，在醫學上的學名為「沾黏性肩關節囊炎」，由於此病症好發於中年以上，特別是五十歲左右而得其名。若肩關節囊因發炎而產生沾黏，會造成肩關節之攣縮，進而使肩部關節活動受限，臨床表現為肩部多角度受限，且活動時伴隨疼痛，甚至夜間容易痛醒，嚴重影響日常生活。

中醫治五十肩 消腫又通絡

安南醫院中醫部醫師沈佩諠指出，五十肩的自然病程會經歷疼痛期、冰凍期和解凍期，平均花費約2至3年後痊癒；但在疾病發展過程中，及早採中醫介入治療的話，則可緩解不適，並將病程縮短至1到1.5年。

在中醫觀點上，五十肩起因內在氣血不足，如年老體衰、肝腎氣血虛損，以致筋失濡養，風寒濕邪之氣乘虛侵襲肩部經脈，遂致氣血阻滯、筋脈凝滯，或外感風寒濕邪及外傷筋骨失治，因而引起肩部功能退化。沈佩諠醫師建議治療上，中醫師會根據病程發展，選用針灸、拔罐（火罐或氣罐）以及傷科手法，來達到疏筋活血、通絡止痛、消腫消炎等目的，以改善肩部疼痛或活動不利之情形。