五十肩｜切勿忍痛2年！把握初期治療黃金機會 告別五十肩 肩關節回復靈活有力

扭一扭肩膀會痛？即使是簡單的抬手動作，例如梳頭、穿衣，亦會感到吃力？問題根源可能是因為「五十肩」！
由於都市人因工作需要長期過度活動，例如從事建築、物流運輸人員，需要搬運比較重及大型物件，可能會導致肩部肌肉韌帶慢性傷害。至於辦公室職員，需要長時間維持不良坐姿或單一姿勢站／坐，再加上長期使用電腦、手提電話及平板電腦，則會導致肩部肌肉繃緊，甚至可能患上「肩周炎」。
肩周炎（五十肩）學名為「沾黏性肩關節囊」，由於比較經常發生於四十至六十歲之間的中年人士，故俗稱「五十肩」。隨著年紀的老化，愈來愈多中年人士會患上肩周炎。肩周炎顧名思義是肩膀關節位置發炎，除了發炎症狀之外，肩關節囊亦會逐漸緊繃及加厚，導致肩膊疼痛增加及活動範圍縮減。就連一些普通又簡單的行為，也變得額外困難，嚴重影響日常生活。
肩周炎分為三個階段
階段一：疼痛期（4–9個月）
肩周炎最初期–「疼痛期」的徵狀就是出現疼痛，疼痛期大約會持續4至9個月。肩關節會出現急性疼痛，患者無法指出疼痛來源，同時日常生活會受到影響，例如患者無法自如穿衣、梳頭、拎重物、搲背等。即使是睡覺期間，疼痛感亦不會消失，尤其是側身睡覺，痛楚會愈明顯，甚至可能影響睡眠。
階段二：凍結期（4–12個月）
肩周炎中期–「凍結期」的疼痛感會減弱，雖然此階段的痛楚有所緩和，但肩關節仍然僵硬，難以向前、外展及後伸，活動受到限制。此時期最不容易復原，而且會持續4至9個月。
階段三：解凍期（5–24個月）
肩周炎後期的肩膀活動能力慢慢復原，但發病期間如未有得到合適治療，有可能留下後遺症，例如手無法舉高90度和向後摸背。短則只持續5個月，嚴重更可長達24個月才復原。
選對關鍵成分 有效針對肩周痛
當出現「五十肩」症狀，絕對不能忍痛2年，等待肩周痛自然康復！最佳方法是針對痛源，並且對症下藥！物理治療師黃琳玲指出，想要改善「五十肩」、「肩周痛」、「肩周勞損僵硬」等問題，就必須為肩周關節先消炎止痛，然後再修復及增加關節靈活度。
黃琳玲醫師更非常推薦選用含有SAMe（腺苷甲硫氨酸）作為主要成分的關節保健品，SAMe具有消炎、減輕疼痛及組織修復功能，對肩周關節痛症效果更為顯著，而且能促進軟骨生長兼減輕關節疼痛、僵硬和腫脹的功效。
物理治療師推薦「炎痛消肩周靈」
坊間很多關節保健產品只有葡萄糖胺，成份單一，但部分產品則有藥性，安全問題成疑，另外不少鎮痛貼含有水楊酸成份，更有機會增加肝腎負擔，保健不成反而傷身。
【炎痛消肩周靈】主要針對痛楚根源，是專門改善「肩周痛」、「五十肩」的保健品，亦是市場上較罕見的針對肩痛保健品。成分天然無藥性，治標治本！它蘊含有天然成份SAMe，有助消除肩關節滑液囊紅熱，減退肩周痛楚，而最特別之處是加入了有效降低關節紅熱情況的黑櫻桃萃取。同時，更加入有機硫MSM，有助放鬆肩膊僵硬肌肉。
用家實證 有效改善肩周痛症
素人用家Sally因長期使用電腦、姿勢不良，而且不斷重複單一動作，慢慢形成肩周炎，連舉高手亦感到痛楚，肩膀活動也變得緩慢。自服食「炎痛消肩周靈」兩星期後，Sally表示自己的肩膀問題得以改善，其中最明顯的變化是肩膊肌肉放鬆，不再像以前一樣硬邦邦，按肩膀亦不再痛，轉動手臂沒有發出「格格聲」，變得靈活許多！
另一位素人用家Carmen則為家庭主婦，因做家務經常要手臂上舉，早前煮飯時、炒菜時手臂感到發力困難，肩膊亦越來越僵硬，舉手甚至沒法舉過耳朵，非常影響日常生活。後來服用了物理治療師推薦的【炎痛消肩周靈】，Carmen分享自己的肩痛症狀再也沒有復發，大大減輕痛楚，更指「【炎痛消肩周靈】天然成份，不含西藥成分，令我好放心服用！之後亦會一直繼續服用！」
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