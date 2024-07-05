五十肩｜切勿忍痛2年！把握初期治療黃金機會 告別五十肩 肩關節回復靈活有力

扭一扭肩膀會痛？即使是簡單的抬手動作，例如梳頭、穿衣，亦會感到吃力？問題根源可能是因為「五十肩」！

階段一：疼痛期（4–9個月）

肩周炎最初期–「疼痛期」的徵狀就是出現疼痛，疼痛期大約會持續4至9個月。肩關節會出現急性疼痛，患者無法指出疼痛來源，同時日常生活會受到影響，例如患者無法自如穿衣、梳頭、拎重物、搲背等。即使是睡覺期間，疼痛感亦不會消失，尤其是側身睡覺，痛楚會愈明顯，甚至可能影響睡眠。

階段二：凍結期（4–12個月）

肩周炎中期–「凍結期」的疼痛感會減弱，雖然此階段的痛楚有所緩和，但肩關節仍然僵硬，難以向前、外展及後伸，活動受到限制。此時期最不容易復原，而且會持續4至9個月。

階段三：解凍期（5–24個月）

肩周炎後期的肩膀活動能力慢慢復原，但發病期間如未有得到合適治療，有可能留下後遺症，例如手無法舉高90度和向後摸背。短則只持續5個月，嚴重更可長達24個月才復原。

選對關鍵成分 有效針對肩周痛

當出現「五十肩」症狀，絕對不能忍痛2年，等待肩周痛自然康復！最佳方法是針對痛源，並且對症下藥！物理治療師黃琳玲指出，想要改善「五十肩」、「肩周痛」、「肩周勞損僵硬」等問題，就必須為肩周關節先消炎止痛，然後再修復及增加關節靈活度。

黃琳玲醫師更非常推薦選用含有SAMe（腺苷甲硫氨酸）作為主要成分的關節保健品，SAMe具有消炎、減輕疼痛及組織修復功能，對肩周關節痛症效果更為顯著，而且能促進軟骨生長兼減輕關節疼痛、僵硬和腫脹的功效。