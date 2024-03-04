五成半港人過重 及早減磅降風險

每年3月4日是一年一度的世界肥胖日，肥胖其實早於1997年被世界衛生組織列為一種慢性疾病。香港肥胖醫學會會長陸安欣醫生引述衛生署數據指，現時多達55%港人屬於過重或肥胖，而男性肥胖問題尤其嚴重，提醒減肥應該要持之以恆，才可以將肥胖帶來的疾病風險降低。

肥胖影響健康

只要體重指標(BMI)高於25，就已經屬於肥胖，陸安欣指，肥胖與基因、生活作息等有關，惟港人對肥胖症認知不足，及疫情後生活模式的改變，包括外賣文化、減少外出及體能運動，都是肥胖人口劇增的原因。強調肥胖不止影響外觀，更會影響健康。

港人輕視「三高一肥」

衛生署數據顯示30%港人患有高血壓、8.5%患有糖尿病、52%膽固醇過高；當中約四成至七成人事前未經診斷，反映大多數港人或輕視三高一肥的危害。三高與肥胖息息相關又互相影響，肥胖症患者較一般人更易出現三高，因此其併發症風險會大大增加。

香港肥胖醫學會副會長周振中醫生認為，三高一肥是「萬病之源」，幾乎與所有都市病有關。最近一項研究報告更指出，與肥胖相關的疾病多達224種，幾乎涉及所有疾病專科。肥胖引起的慢性發炎會影響全身器官，過多脂肪亦會增加內臟壓力，加速受損甚至衰竭；同時肥胖會令免疫力受損、性荷爾蒙改變、腦部結構改變、皮質醇升高、增加尿酸。由心肝膽胰胃肺腎，到關節、皮膚、呼吸系統、生殖系統、情緒等各方面都受牽連。