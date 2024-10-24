五旬婦腹痛不理蔓延到後背 竟是「膽石阻塞」作怪！

亞洲大學附屬醫院一般外科主治醫生毛士豪表示，膽石是一種常見消化系統疾病，指的是膽囊或膽道內形成固體物質的結石。

56歲黃阿姨嗜吃麻辣鍋及炸物，日前她與友人吃完火鍋返家後，突然感覺右上腹隱隱疼痛，原本以為休息就會好轉，不料疼痛從右上腹脹痛、抽痛，甚至已傳達到胃部及後背部，逐漸延伸到右邊肩膀，也出現發燒、白血球異常升高症狀，只好趕緊入急症室，檢查結果竟是膽石阻塞膽囊，引發急性膽囊發炎。她只好聽從醫生建議先採取禁食、抗生素治療，待急性期過後擇日安排腹腔鏡膽囊切除手術，降低日後再發生風險。

亞洲大學附屬醫院一般外科主治醫生毛士豪表示，膽石是一種常見消化系統疾病，指的是膽囊或膽道內形成固體物質的結石。根據統計，膽石的高風險族群以年紀大、女性、肥胖、高膽固醇飲食、快速減重者等居多，但有結石的人不一定產生症狀，端看結石大小及位置是否足以造成併發症，因此許多人平時可能根本無法察覺。

若膽石堵住膽囊出口，導致膽汁沒辦法順利排出，引起典型的右上腹痛。

毛士豪解釋，因膽囊收縮時，若膽石會堵住膽囊出口，導致膽汁沒辦法順利排出，引起典型的右上腹痛，這種疼痛經常在進食後出現，尤其是攝取高脂肪食物後，患者會感覺反覆性且收縮性疼痛，甚至是劇烈的膽絞痛，有時也會伴隨噁心及嘔吐，萬一時間拉長，造成膽汁滯留，就可能會引發急性膽囊發炎。

患者治療後需避免吃高油脂的食物，以免引起腹瀉、腸胃不適，平常也建議應以清淡飲食為主。

腹腔鏡膽囊切除手術傷口小、恢復快 如有症狀切勿拖延

毛士豪強調，腹腔鏡膽囊切除手術僅需在腹部切開3至4個1到2公分的小傷口，然後以特殊器械在放大電視畫面下摘除膽囊，術後傷口疼痛輕微、傷口小、感染機會低，且有住院天數短、恢復快等優點，對患者負擔較小。

毛士豪提醒，膽石手術有多種治療方案，術前務必與醫生溝通，多數病患會在術後半年恢復正常，未來需避免吃高油脂的食物，以免引起腹瀉、腸胃不適，平常也建議應以清淡飲食為主，多吃膳食纖維幫助消化，減少膽囊負擔。

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