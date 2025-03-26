五旬男打羽球肘痛以為小事 直到擰毛巾飆淚才知「慢性肌腱炎」上身

52歲陳先生平日會打羽球，曾因用力殺球出現手肘不適，但休息幾天就逐漸恢復。直到近來適逢掃墓時節，他搬著供品一連趕赴多場祭拜，現場還除草、整理墓地，結果右肘外側劇烈疼痛，連擰毛巾都痛到飆淚，至醫院復健科就醫，經過詳細問診與超聲波檢查，研判並非單純急性發炎，而是長期累積造成的舊疾復發，確認是慢性肌腱炎惹的禍。

亞洲大學附屬醫院復健科主任康耀文指出，急性肌腱炎通常是因單次過度使用或受傷引起，處理方式以休息、冰敷1至2天、藥物治療及物理治療為主，以減輕發炎反應；然而，慢性肌腱炎是因長期反覆使用或姿勢不良導致微小損傷累積，進而使肌腱結構逐漸退化。不少人會誤以為只要忍耐或休息幾天就會自愈，反而導致後續衍生慢性疼痛、肌腱撕裂等嚴重後果，活動功能恐難以恢復。

若症狀較為嚴重、復原進度緩慢，建議可採用衝擊波治療，透過高能量震波刺激組織修復，對慢性肌腱炎有良好效果。

慢性肌腱炎提早介入易改善 嚴重可考慮體外震波治療

康耀文主任表示，患者曾在一年半前打羽球後就出現右肘不適症狀，之後又陸續重複發生，導致肌腱已有慢性發炎與結構退化前兆，若能提早介入，先透過物理治療與復健運動可望有所改善，包括熱敷、超聲波、激光治療等。此外，也可針對患部進行深層軟組織按摩、伸展與肌力訓練，都有助於強化肌肉，提高肌腱的穩定性與耐受力。

若症狀較為嚴重、復原進度緩慢，建議可採用衝擊波治療，透過高能量震波刺激組織修復，對慢性肌腱炎有良好效果。至於增生療法如PRP血小板濃縮液注射、高濃度葡萄糖水注射等，也都是臨床上常見治療選項，能促進肌腱修復，提升生活品質。