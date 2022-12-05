亞麻籽是甚麼？營養師分享亞麻籽功效、副作用及食法

亞麻籽常被稱為其中一種超級食物，對身體有很多好處，特別是腸道、心血管疾病、糖尿病、關節炎、癌症等等，更對女性非常有益處。但是，如果食用份量及方法不正確，可能對身體有害。所以，Bowtie 邀請了 林頌雅營養師 分享亞麻籽的功效、副作用、食法等資訊，有興趣就不要錯過了。

亞麻籽（Flaxseeds又稱為Linseeds) 是亞麻植物的種子，在全球不同地方都能找到他們。亞麻植物生產藍色的花以及果實，果實內就是亞麻籽，顏色有黃色到紅棕色。亞麻籽屬於種籽類。

亞麻籽更含有鈣、鉀、鎂及維生素B群等礦物質及維生素。另外，亞麻籽含有木醇素(Lignans)，含量更是食物當中最高。建議成人食用份量為一日不多於1湯匙，而幼童份量是¼ – ½ 茶匙。

一湯匙(15克)的亞麻籽 含有熱量80kcal，碳水化合物4克，蛋白質2.7克，脂肪6.3克 。 而且，亞麻籽內膳食纖維含量相當高，一湯匙含有2.81克。

亞麻籽的功效

促進腸胃健康

亞麻籽含有兩種膳食纖維，包括︰水溶性及非水溶性纖維，非水溶性纖維能增加大便的體積，吸收腸道內水份，加速食物通過腸道，舒緩便秘。而水溶性纖維能形成帶黏性膠狀，可緩解便秘。這兩種膳食纖維更能助大腸製造的一個適合好菌生長的環境，有效改善消化系統。

預防癌症

在亞麻籽內，α-亞麻油酸、木醇質、酚酸及黃酮類化合物具有抗氧化能力，有效降低身體自由基的含量，能幫助減低患癌症的機會。研究顯示亞麻籽減少患上大腸癌、肺癌、肝癌、前列腺癌、乳癌、子宮頸癌及卵巢癌等。

降膽固醇

亞麻籽內水溶性纖維能阻擋脂肪在腸道內吸收， 更與膽汁在小腸內結合，有效地降低血液中的膽固醇指數。膽汁就是由血液中的膽固醇而成的，幫助脂肪消化及吸收。

亞麻籽富含植物固醇，植物固醇可有效阻隔腸道吸收膽固醇。

預防心臟病

水溶性纖維能降低血液中壞膽固醇，從而減少血管阻塞的機會。另外，研究指出大量的α-亞麻油酸能有效降低14%患上心臟病的風險。

控制體重

亞麻籽中的水溶性纖維可減慢消化，有效增加飽腹感，降低食慾，從而幫助控制體重。

降血壓

豐富的α-亞麻油酸及木醇質有抗氧化的效果，能降低血管硬化的機會，擴張血管，有效將血壓下降。

控制血糖

膳食纖維能有效地減慢消化，從而延慢糖份被吸收的速度，令降低血糖上升的速度。

改善女性更年期的病徵

亞麻籽所含有的木醇質是天然的植物雌激素，研究指出木醇質能調節雌激素代謝及活性，木醇質具有抗雌激素特性，可有效地降低及減少潮熱的生理症狀和次數(Parikh et al, 2019)。

減低關節炎

豐富的α-亞麻油酸有抗發炎的功效，能減少炎症。