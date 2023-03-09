交往對象隱瞞抑鬱症 另一半的我該如何相處、陪伴？

抑鬱症患者常見症狀，包括睡眠改變、食慾改變、情緒不穩、反覆出現想不開的念頭、對過去有興趣的事物變得沒興趣、疲倦提不起勁等。 身為抑鬱症患者的另一半可以適度的給予陪伴、傾聽。

在網路論壇上，有網友PO文表示，意外發現自己的交往對象是抑鬱症患者，但在對方刻意隱瞞的情況下，不知道該如何面對，也不知道身為抑鬱症患者的另一半有哪些需要注意的地方。

中山醫學大學附設醫院身心科主任朱柏全表示，抑鬱症不是一個罕病，而是一個蠻容易發生的疾病，民眾應以正向的態度面對它，而身為抑鬱症患者的另一伴需要適度的給予陪伴、傾聽，並注意一些警訊。

為甚麼他會隱瞞抑鬱症？抑鬱症有哪些警訊該注意？

每個人都希望自己能在心愛的對象眼中留下一個好的印象，如果本身有抑鬱症或是有在身心科看診的民眾，可能就會對此選擇隱瞞不說，這在交往期間是一個很常見的效應。

朱柏全主任指出，在交往期間對另一伴隱瞞自身身心疾病的患者，通常在人格特質上可能有過度在意他人或缺乏自信的傾向，會將感情看得很重，擔心自己做得不好、怕自己不夠完美，對方會不接受他。

但在隱瞞不說的情況下，若是某一天抑鬱症狀突然惡化，不僅對方完全沒有心理準備，病人可能還會有自殺風險。

朱柏全主任表示，患者的另一半在生活上要留意，對方有沒有和平時不一樣的地方，若是有吃不下、睡不著、工作學業缺席等情況，或忽然表示自己有想死的念頭、突然失聯等，這都要特別小心，因為最擔心的就是在失聯這段期間對方輕生自殺。