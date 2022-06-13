人人要防曬 紫外線避得就避？

紫外線是光線的一種，不過在人眼可以看到的光譜以外，因此看不到。紫外線根據其光波長度，可以分為UVA(315至400nm)、UVB(280至315nm)和UVC(100至280nm)，到底它們對人體有哪些影響？
影響皮膚眼睛
UVC基本上會被大氣層中的臭氧層吸收，所以基本上不會對健康有任何影響，而可以到達地面的，約98%為UVA、2%為UVB。而大家都知道，長時間暴露於紫外線下，會對皮膚構成影響，但除了曬傷、變黑、出斑之外，還可能造成以下問題。
- 皮膚：UVA可到達皮膚較深層的真皮層，長時間照射會破壞膠原蛋白，令皮膚失去彈性、出現皺紋等老化問題。但不要以為UVB就毋須預防，因為與UVA一樣，會令皮膚變黑，而且有研究指出，八至九成皮膚癌都是因為過度暴曬所致，UVA及UVB均是元兇。
- 眼睛：眼睛雖看不見紫外線，但對紫外線一樣敏感。戶外活動如夏天的水上活動、冬天去外地滑雪等，易令眼睛短時間接觸大量紫外線，傷害到視網膜引起雪盲症。如果長期沒有做好護眼措施，更可能加速白內障的發生，又或引發角膜炎、翼狀胬肉和黃斑病變。
做好預防措施
減少接觸紫外線，是預防以上影響的最好方法，當天文台紫外線指度達到6或以上，便應避免長時間逗留在戶外地方，同時要做好防護措施，包括穿著長袖衣物、使用傘子遮擋陽光、戴上防UV眼鏡或太陽眼鏡，以及塗搽防曬產品，並適時補充塗搽。
助產生維他命D
事實上，紫外線並非萬惡般的存在，適量紫外光亦有助身體產生維他命D，有助鈣質吸收，增加骨骼健康。按常理應選擇陽光較弱的日子去照射，減皮膚和眼睛問題的風險，但有研究指出，中午曬太陽可增加維他命D的效率，亦可減少照射時間，或許這才是更佳方法。紫外線亦可用作治療用途，如銀屑病的光照治療，有助控制皮膚炎症。