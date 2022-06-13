人人要防曬 紫外線避得就避？

紫外線是光線的一種，不過在人眼可以看到的光譜以外，因此看不到。紫外線根據其光波長度，可以分為UVA(315至400nm)、UVB(280至315nm)和UVC(100至280nm)，到底它們對人體有哪些影響？

影響皮膚眼睛

UVC基本上會被大氣層中的臭氧層吸收，所以基本上不會對健康有任何影響，而可以到達地面的，約98%為UVA、2%為UVB。而大家都知道，長時間暴露於紫外線下，會對皮膚構成影響，但除了曬傷、變黑、出斑之外，還可能造成以下問題。