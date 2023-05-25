人人都適合飲涼茶清熱？虛火飲反而加重症狀！

食太多煎炸食物、過分勞累等都可能導致熱氣，熱氣又可分為實火及虛火，不可一味靠涼茶清熱，如本身屬虛火，飲廿四味等苦茶可能會令虛熱證加重！
實熱？虛熱？
內熱證可分為「實熱」及「虛熱」兩類，實火的身體陽亢火盛，身熱、多汗、煩渴、燥狂、面紅目赤、或咯血，衄血、舌紅苔黃燥、脈數有力；虛證的原因多因陰液虧損，並多見於慢性消耗性疾病，症狀為煩燥失眠，夢遺失精，五心煩熱，兩顴潮紅，盜汗、咳嗽痰血、舌紅絳苔少，脈細數或虛數等。
虛證的人士應多吃枸杞，百合等一些有助於降虛火的食物，亦要加強身體鍛煉，保證充足的睡眠，都可減少體內的虛火。
臟腑的熱氣表現
導致熱氣的原因有很多，觀察症狀可知道是屬於那一個五臟六腑的火而引起的上火。
心火：口舌生瘡、心煩失眠及面赤口渴
肺火：咽乾腫痛、口鼻烘熱、乾燥或鼻頭紅腫疼痛等
胃火：若口 乾口臭、牙齦 腫痛、多食易饑或 胃脘灼痛
肝火：煩躁易急、目赤乾澀或眼睛分泌物多、頭脹痛、耳鳴或口苦
腎火：若腰酸腿軟、潮熱、 盜汗、口熱乾燥不欲飲、心煩失眠、頭暈耳鳴
對證下藥
選購清熱氣的藥時，應先諮詢註冊中醫師意見，了解自己熱氣的性質及臟腑，根據不同臟腑的熱氣表現，對證用藥。
心火：茅根竹蔗水、蓮心竹葉茶
肝火：夏桑菊茶(肝陽上亢)、枸杞菊花茶(肝腎陰虛)
肺火：雪梨汁、麥冬茶、百合粥
胃火：銀耳蓮子羹(胃陰虛)、綠豆湯或荷葉茶(胃腸濕熱)