人人都適合飲涼茶清熱？虛火飲反而加重症狀！

食太多煎炸食物、過分勞累等都可能導致熱氣，熱氣又可分為實火及虛火，不可一味靠涼茶清熱，如本身屬虛火，飲廿四味等苦茶可能會令虛熱證加重！

不少人都會飲涼茶下火。

實熱？虛熱？

內熱證可分為「實熱」及「虛熱」兩類，實火的身體陽亢火盛，身熱、多汗、煩渴、燥狂、面紅目赤、或咯血，衄血、舌紅苔黃燥、脈數有力；虛證的原因多因陰液虧損，並多見於慢性消耗性疾病，症狀為煩燥失眠，夢遺失精，五心煩熱，兩顴潮紅，盜汗、咳嗽痰血、舌紅絳苔少，脈細數或虛數等。

虛證的人士應多吃枸杞，百合等一些有助於降虛火的食物，亦要加強身體鍛煉，保證充足的睡眠，都可減少體內的虛火。