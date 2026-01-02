人造牛油VS天然牛油 牛油食得多一定肥？識食唔一定影響健康

不少好吃的甜品也加入了牛油，牛油的確能提升食物的香味和口感，但由於它屬於油分，而且熱量不低，令不少人都忌他三分。不過其實只要識得食，牛油不一定會影響健康。

而脂肪中有 63% 為飽和脂肪酸、 26% 單元不飽和脂肪酸和 4% 多元不飽和脂肪酸。

牛油亦有含共軛亞麻油酸的脂肪，過去有研究指出，這種脂肪可以減少體內脂肪、調節免疫和炎症反應、降低心血管疾病和癌症的風險。另外牛油內有多種維他命，包括A、D及E，有助維持眼、骨骼及皮膚的健康。

植物牛油更健康？

另外，有些人會以植物牛油取代天然牛油，但這樣真的比較健康？

由於牛油是牛奶製品，因此其飽和脂肪酸和膽固醇含量會較高，食太多或會增加患上心血管疾病的風險；而人造牛油則以植物油製成，其不含膽固醇，且飽和脂肪酸含量較低。雖然看似人造牛油更為健康，但由於其在氫化過程令脂肪變成反式脂肪，長期食用反而容易罹患心臟病、動脈硬化等疾病。

想食牛油食得更加健康，首先食量一定要適量，建議每日攝取不多於一至兩茶匙，另外牛油的煙點低，應避免高溫煎炒，以免產生致癌物。食牛油時也可配搭健康食物，如與蔬菜、酸種或全麥麵包等。