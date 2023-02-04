人際關係｜別怕尷尬癌發作！專家：和老朋友聯絡有助長壽

想聯絡老朋友又怕尷尬或是對方沒興趣嗎？近期一項研究顯示，透過電話或寄email與老朋友聯繫，讓人感到幸福甚至長壽。據《CNN》報導，美國匹茲堡大學商學院副教授劉佩姬(Peggy Liu)研究表示，「如果你正在猶豫是否要聯絡斷聯已久的某位友人，可以試著主動，他們的感謝程度超乎你想像。」

根據《性格與社會心理學期刊》(Journal of Personality and Social Psychology)發表的一項研究顯示，人們經常低估老朋友收到寒暄與關心的感謝之意。

該研究對逾5,900名受試者進行13項試驗，談討受試者能否準確評估友人收到聯繫的觀感與效果。聯繫方式包括電話、簡訊、電子郵件、便條紙或是小禮物。

研究發現，當收到出乎意料的訊息，當收到來自不常聯繫的友人的訊息時，或是當雙方並非摯友時，接收者會更重視、感謝訊息。

臨床心理學家米莉婭柯麥爾(Miriam Kirmayer)表示，友誼等人際關係能夠促進心理的整體幸福感，並有助於健康與壽命。這些形式的聯繫，不僅風險低，且有助於加強早期關係、建立友誼，且隨著時間的推移仍能保持友誼。