今日動起來 每星期3分鐘就可以改善胰島素抗阻

人人都知道運動對身體有益，但做幾多運動才算足夠？美國運動醫學會及心臟病協會一致認同，每星期透過運動累積消耗約一千卡熱量，已經可以為健康帶來好處，這約等於150分運動；對於經常坐著的人士而言，則只是稍微做一些運動提高能量消耗，便已經可以令自己更健康。

很多人都因為工作忙碌或懶惰等原因，未能做到足夠的運動，英國一名本身有胰島素抗阻的醫生便實測運動對健康的影響。他沒有做大量運動，而是每星期進行3次、每次合計1分鐘的高強度運動。他選擇每次出盡全力狂踩單車，20秒後停頓，共進行3個回合共1分鐘的運動。結果短短4個星期，他的胰島素敏感度已經改善了25%。

也與運動強度有關

實驗似乎暗示，即使沒有達到每星期150分鐘的運動量，甚至只需要幾分鐘的活動，便已經對健康帶來好處，亦反映運動有益健康的關鍵，不只在於時間長短，也與運動強度有關。因此，我們可能也要稍為改變一下運動觀念，在忙碌的時間或可以短時間的高強度運動，例如急速跑、跑樓梯及跳繩等，幫助維持健康，甚至只要願意動起來，不論時間長短或強度，便已經可以有益健康。

最後提醒大家，進行運動前一定要充分熱身，提高體溫並讓肌肉放鬆，以減低發生意外造成運動創傷。運動完後也要進行伸展，幫助肌肉放鬆休息。