他從慢性偏頭痛變全身痛 就醫才知「多重共病」纏身

慢性疼痛帶來的衝擊更是身、心、靈全面性的影響，自然也非單靠止痛藥物就能消除疼痛。

39歲的黃先生長期飽受慢性偏頭痛折磨，原本透過藥物還能控制，但自去年起，頭痛不僅加劇，更發現全身都痛，從頭到腳都不對勁，常感疲累，腦霧，嚴重影響睡眠與情緒。且因為疼痛經常請假，所以常被同事或上司覺得是在「無病呻吟」。他四處求診做了很多檢查發現並非結構性病變引起的慢性疼痛，進一步至神經醫學部就醫，發現除了患有慢性偏頭痛，還伴隨纖維肌痛症、抑鬱症、不寧腿，才知道原來自己還有那麼多的共病纏身。

光田醫院接受神經醫學部部長楊鈞百醫生解釋，慢性疼痛常互為共病且多樣化表現，可遊走於神經科(偏頭痛、纖維肌痛症、腦傷症候群)，復健科(頸部、下背痛)，精神科(情緒障礙、失眠或創傷後壓力症候群)，腸胃科(腸易激綜合症)，泌尿科(膀胱過度活躍症)及牙科(顳顎關節疼痛)。據統計，慢性疼痛影響全球超過20%的人口，大幅影響生活品質與國家生產力，需要醫生詳細的問診，才能抽絲剝繭，通盤暸解，給予正確的診斷與處置。

研究發現，長期使用止痛藥會改變大腦的可塑性，導致有些慢性疼痛疾患(如慢性偏頭痛)會更加惡化，導致頭痛發作更加頻繁。

止痛藥物難消除不適 新型藥物改變疼痛記憶

楊鈞百部長說明，慢性疼痛帶來的衝擊更是身、心、靈全面性的影響，自然也非單靠止痛藥物就能消除疼痛。而研究發現，長期使用止痛藥會改變大腦的可塑性，導致有些慢性疼痛疾患(如慢性偏頭痛)會更加惡化，導致頭痛發作更加頻繁。所幸目前有藥物如神經穩定劑(抗癲癇藥如利瑞卡)或血清素與正上腺素回收抑制劑，除了治療抑鬱症外還可以調整疼痛路徑，改變疼痛記憶的迴路。

不過，這些藥物也能會出現昏沉、水腫或便秘等副作用。有經驗的醫生會力求平衡，在儘量減少副作用的前提下提高療效，並提高生活品質，而當疼痛減少或功能改善，就可視情況停藥或減藥。