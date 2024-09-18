他肩頸痠痛又手麻憂中風 醫揭「常見致病因」：多數人都中

長期使用電子產品的王先生突然肩頸痠痛，起初不以為意，直到痠痛感加劇，甚至出現手麻情形，擔心是中風先兆，於是決定至醫院掛號。

樂生療養院神經內科李俊璞醫生解釋，這種肩頸、後枕部痠痛症狀，其實大多源自於長期維持頸部前屈的特定姿勢，頸椎之椎間盤負荷變大，或睡眠不足、壓力太大等所造成的肌肉、筋膜緊繃所致。常見原因，如：長時間固定姿勢使用電腦、低頭滑手機，經常性的低頭，亦或是頭頸部不自覺地往前傾等不良姿勢習慣造成。這些動作看似平常不需過於費力，但長久積累下來，會對頸椎造成極大負擔，進而影響身體健康。

長時間固定姿勢使用電腦、低頭滑手機，經常性的低頭動作，令頸椎之椎間盤負荷變大，造成的肌肉、筋膜緊繃，繼而肩頸、後枕部痠痛。

四季保健要做好 遠離中風危機

李俊璞醫生認為，煩惱中風先兆問題，倒不如做好四季保健，例如冬春固然是乍暖還寒，冷暖不定的時節，常因低溫造成血管收縮、血壓上升，而增加中風機會，另外炎炎夏日，應適時補充足量水分，以避免因血液過度黏稠而導致的中風危機。

李俊璞醫生進一步補充，若發生短時間內發生如眼睛暫時性失明、步態不穩、一側麻木無力、不能言語、甚至吞嚥困難、意識不清等其他神經學症狀，務必緊急送醫，否則部分患者所擔心的疑似中風問題，大多非中風先兆，毋須過於憂心。