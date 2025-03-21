他「一摸肚皮就痛」險腸穿孔 醫：當心「憩室炎」發炎恐致命

65歲廖姓患者因連續多天腹痛，一度「摸到肚皮都痛到流淚」，家人趕緊送往急診，經詳細檢查後，研判是憩室炎併發腸穿孔，情況十分危急，醫療團隊緊急手術切除部分大腸後才順利挽回一命。

憩室炎 隨年紀增加發生風險跟著增加 亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主治醫生林敬淳指出，「憩室炎」是一種消化系統的疾病，主要發生位置在大腸，所謂「憩室」，指的是腸道壁上的小囊袋，這些囊袋可能因腸內壓力過高或結構因素而形成，隨著年齡增長，憩室形成機率也會增加，一旦憩室受到感染或發炎時，就會引發憩室炎。

大腸憩室多數無症狀 少數須手術治療 林敬淳醫生表示，正常狀況下，單純的大腸憩室並不會有症狀，多數案例都是發炎後痛到送急症室，透過電腦斷層檢查才會發現存在，僅有少數重症患者會需要動手術。 林敬淳醫生說明，輕微或中度的憩室炎患者，通常可透過抗生素治療來控制感染，醫生會開立抗生素以減輕炎症。此外，飲食調整也是治療方式之一，初期可採取低渣飲食，減少腸道負擔，待症狀改善後逐步恢復正常飲食，若患者疼痛嚴重，可使用止痛藥物減輕不適。

易與其他腸胃疾病混淆 日常這樣做降低發生率 林敬淳醫生提醒，大腸憩室炎的疼痛點與其他腸胃疾病相似，許多人常誤以為是腸胃炎只要吃藥就好，結果只到藥房買藥並未到門診詳細檢查，反倒延誤治療時機，甚至造成病情惡化，甚至少數大腸憩室炎的病患，也隱含大腸癌危機，建議治療大腸憩室炎告一段落後，4周後可安排大腸鏡檢查。 林敬淳醫生建議，平時要多吃蔬果雜糧等高纖食物及多攝取水分，可減少憩室炎發生機率，若本身有憩室炎病史，腹痛就醫時務必要告知醫生，才能盡快掌握病況，給予正確及時治療方案。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】