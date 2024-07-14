他「吃太快反胃嘔吐」半年狂瘦7公斤 竟是食道癌上身！1生活習慣惹禍

食道癌常見兩大類分別為鱗狀上皮癌及腺癌，雖然所屬種類不同，症狀上卻多以吞嚥困難來表現。

47歲鄭先生煙酒來者不拒，吃東西時卻總感覺「卡卡的」，吃太快還會反胃嘔吐，彷彿異物卡在喉嚨，結果半年來暴瘦7公斤，日前「連一口粥都吞不下」，經內視鏡檢查赫然發現食道下段有腫瘤形成並且長達7公分，確認是食道癌。必須安排手術切除及重建，所幸癌細胞尚未轉移，正持續努力抗癌中。

亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫生劉柏毅表示，食道癌常見兩大類分別為鱗狀上皮癌及腺癌，雖然所屬種類不同，症狀上卻多以吞嚥困難來表現。一般會以上消化道內視鏡(或稱胃鏡)評估及切片，再依據其他影像學檢查來判別期數，然而出現症狀就醫時，往往已經是中晚期。

食道癌一般會以上消化道內視鏡(或稱胃鏡)評估及切片，再依據其他影像學檢查來判別期數。

劉柏毅提及，食道癌根除性手術最大的風險在於病患多因吞嚥困難導致營養體能狀況變差，因此術後必須在加護病房中積極小心監測照顧。根據國外統計數據顯示，手術後到出院前之死亡率約5%至10%之間，但術後發生併發症如肺炎、吻合口滲漏的比例約50%，至於術後5年存活率則僅約為20%至30%。

若長期接觸酒精、香煙或檳榔等致癌物，一旦發覺口腔黏膜異常病變、吞嚥異常、喉嚨不適卡卡、聲音沙啞甚至咳嗽不停等症狀，都千萬不要忽視，以免錯失治愈的黃金時機。

出現這些異狀快就醫 把握黃金治療期

部分人因恐懼術後併發症而拒絕治療，劉柏毅表示，反倒可能面對腫瘤持續長大造成阻塞、吞嚥困難、出血、疼痛或是食道破裂，甚至轉移及侵犯鄰近器官，造成呼吸道狹窄、咳血及致死等風險，建議信任多專科癌症治療團隊溝通，依據個人不同期數及生理狀態評估最佳治療計劃，萬一病情已發展至全身轉移，也可考慮放療、化療、免疫治療或細胞治療等方式。

劉柏毅提醒，若長期接觸酒精、香煙或檳榔等致癌物，一旦發覺口腔黏膜異常病變、吞嚥異常、喉嚨不適卡卡、聲音沙啞甚至咳嗽不停等症狀，都千萬不要忽視，以免錯失治愈的黃金時機。

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