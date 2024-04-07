代糖不比糖份健康 常喝代糖飲料仍會傷「心」 增死亡風險

經常飲用含糖飲料，可能會帶來肥胖、血糖上升等健康問題，但以不添加糖份、不含熱量的代糖飲料替代也未必好，因為有研究顯示，經常飲用代糖飲料都會影響心血管健康，提高出現心律不整的機會，甚至增加中風等心血管疾病的死亡風險。

一項發表在《Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology》的研究，共分析了英國生物庫內逾20萬人的健康資料，從而找出飲用代糖飲料對健康的影響。結果發現，與不飲含糖飲料和不喝含糖飲料的人相比，每星期飲用超過2000毫升代糖飲料的人，患上心房顫動的機會高20％，而每周飲用超過2000毫升一般含糖飲料的人則只上升10％。至於每星期飲用果汁不多於1000毫升的人，心房顫動風險比不飲含糖飲料的人低8％。

最好要避免？

研究人員指出，無論是含糖飲料或代糖飲料，都可能對心血管健康造成破壞，故此大家最好是避免這些飲料，更不要以為代糖飲料更為健康。不過，亦有專家指選擇代糖飲料的人本身可能已經有肥胖及糖尿病等心房顫動的風險因素，故不能確定飲用代糖飲料與心房顫動有關。

專家強調，現代人的飲食十分複雜，日常飲用的飲料亦有很多類型，有關研究無法確定哪一種飲料較為健康或不健康。過去有不少研究指代糖可能帶來一定的健康影響，如改變腸道生態及影響食慾等。