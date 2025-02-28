代糖未健康 研究：人工甜味劑或增心臟病中風風險

很多無糖飲品及食物都會以代糖等人工甜味劑，代替砂磄，以減低熱量及糖分，但有研究發現，人工甜味劑阿斯巴甜(aspartame)可能會引發胰島素急速上升，進而促使動脈內的脂肪斑塊堆積，最終增加心臟病及中風等心血管病的風險，因此提醒公眾選擇無糖產品時要慎重評估相關的健康影響。

該項發表於《Cell Metabolism》的研究，由瑞典卡羅林斯卡學院的團隊以小鼠進行測試。這批小鼠持續12星期被餵飼混入阿斯巴甜的食物，分量約等於人體每日飲用3罐無糖汽水。結果顯示，與沒有攝取阿斯巴甜的小鼠比較，餵食阿斯巴甜的小鼠，動脈不但出現更多及更大塊的脂肪斑塊，炎症指標也明顯上升。

胰島素飆升

進一步分析發現，原來阿斯巴甜進入體內後，分布在口腔至腸道的甜味受體會受到刺激，繼而引發胰島素分泌，而胰島素飆升又會促使一種名為CX3CL1的免疫訊號變得活躍，導致斑塊加速形成。

研究人員指出，阿斯巴甜雖然不帶熱量，但實際甜度是普通砂通的200倍，或因此而加速甜味受體反應及胰島素分泌，促使動脈出現粥樣硬化，長遠增加心臟病和中風的風險。他們提醒公眾，選擇無糖飲料及食品時要評估相關的健康影響，並需要作更深入的研究，以了解人工甜味劑的健康影響及作出合適的食用建議。