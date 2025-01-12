令人坐立不安 5招預防腰背痛你要識

幾乎每一個人都曾試過腰背痛，甚至受其長期困擾，但很多時卻似乎難找出病因。其實，長時間坐著、提重物都可能導致腰背痛，有時休息後會自行緩解，但也可能經過一段時間後再現，原來可能是神經受壓所致，甚至骨骼出問題亦可導致長期腰痛不適。

逾八成為機械性

過去研究表明，85%腰背痛屬於機械性腰背痛，不一定可以找到疼痛的原因，餘下一成半則與病理性或血管性的病變有關，包括癌症、感染、發炎、風濕免疫疾病、血管疾病等。

引起腰背痛的常見原因有​​骨骼、肌肉、神經或關節問題：例如脊椎滑脫、肌肉受傷等，薦髂關節疼痛也可牽扯腰背疼痛；有時痛楚可能是源於​神經受到壓迫，如椎間盤或骨頭壓到神經，引起的痛楚甚至可伸延至腿部。其他原因還包括脊椎關節發炎等等。