以藝術提升年輕人精神健康

曾有報告指香港接近七成大學生出現抑鬱症症狀，可是大眾對於精神健康有所誤解，甚或出現污名化。由於多達75%精神健康問題會在24歲前開始出現，為高危年輕人提供協助是最有效預防精神健康問題的方法。「陪我講」便與M+合作推廣一系列藝術活動，鼓勵年輕人有需要時尋求適當支援。

衛生署健康促進處高級醫生李榮森表示，有些人誤以為沒有精神疾患便是精神健康，「其實精神健康包括很多元素，如個人自主性、能夠適應正常生活壓力、發揮潛能、妥善學習與工作、享有良好人際關係，並能貢獻社會等。即使患有精神疾病，當事人經過專業診治和協助，症狀穩定受控，也可繼續發展學業和事業，融入社交生活而感到滿足，在其他層面上擁有精神健康。」

年輕時期出現徵狀

世界衛生組織指，全球10至19歲人群中，七分一人有精神健康方面的困難。兒童及青少年在成長時期面對家庭、學業和人際關係等方面的壓力，而常見的精神疾患(如焦慮、抑鬱、思覺失調等)亦很多時在年輕時期出現徵狀。衛生署健康促進處高級臨床心理學家何宗偉指，「我們須讓年輕人以自助的方法促進精神健康，例如實踐健康生活模式、適當處理壓力、培養興趣、學習新知識和技能，以及留意和發掘生活中的美好時刻。」

或自我污名化

有人認為受精神困擾人士是暴力、失控、怪異或不可靠等，但這實屬污名化。何宗偉續指，「這些負面標籤或令人害怕和隱瞞精神困擾，不敢求助令問題惡化；甚至不知不覺地自我污名化，貶低自己，更難復元和融入社會。」年輕人應留意精神健康的警號，若出現徵狀如持續的情緒困擾、失眠、失去興趣，甚至有傷害自己的想法等，應盡快告訴自己信任的成年人，或尋求醫護人員的協助。