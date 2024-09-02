仲未供完樓喎！研究：大部分人無法健康工作撐到65歲

人的壽命愈來愈長，不少人年過60後都要繼續工作，以維持生計。以為自己可以做到90歲？中國一項研究便顯示，一般人年過50歲之後，能夠健康且能工作的狀態，平均只剩下大約6.87年的時間。

研究涵蓋2.3萬人 該項由華中科技大學進行的研究，利用中國健康與養老追蹤調查的大規模縱向數據，涵蓋150個縣級單位和450個村級單位，涉及逾1.1萬名男性及1.2萬名女性，包含他們的基本人口統計背景、健康行為與狀態、家庭特徵以及退休細節等。 研究結果顯示，中國50歲勞動人口的平均預期壽命為30.06年，但能夠健康地工作的時間則只有6.87年，意味一般人在50歲後的30多年裡，只有約6.87年的時間能保持健康並從事工作。其中男性的健康工作時間為8.06年，而女性則只有5.77年。

不煙不酒定期運動 延長健康工作時間 研究又發現，對於50歲的男性和女性來說，高血壓導致的不健康工作年限最長，男性為5.67年，女性為4.85年。高血壓、血脂異常、糖尿病等慢性病是男性在不健康狀況下工作的主要原因；女性則多因為關節炎、消化系統疾病和心臟問題；而不吸煙、不常飲酒及定期運動的人，可以顯著延長健康工作的時間。有關研究已於《Nature Medicine》發表。 研究人員指出，健康工作預期壽命指的是由50歲開始，在沒有診斷出慢性病的情況下，預計能夠健康並從事有償工作的平均年數，一般人在50歲後容易出現各種可以影響工作能力及生產力的健康問題，因此計算50歲時的健康工作壽命有助於全面了解人口的健康和工作狀況，並評估延長工作壽命的可行性。