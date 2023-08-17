件衫拎去雪？12種唔開冷氣消暑秘訣

無論是停電、忍受酷熱還是想省錢，12種方法可讓人不吹冷氣也能舒適生活。

暑假進入下半場，根據美國國家衛生研究院(National Institutes of Health，簡稱NIH)指出，雖然炎熱天氣可以促進有趣的夏季活動，但人體不可過熱太久，否則會損害大腦和身體器官。人體可以透過排汗自然冷卻，但若流汗仍無法讓人體降到適度溫度時，就會增加熱痙攣、熱水腫和中暑等風險。無論是停電、忍受酷熱還是想省錢，美國有線電視新聞網「CNN」推薦12種方法，讓人不吹冷氣也能舒適生活。

NG 降溫法：冷藏或冷凍棉被或衣服

有的人可能會將棉被或衣物拿去冷藏或冷凍。佛羅里達大學農業和生物工程名譽高級講師溫德爾波特(Wendell Porter)表示，這並非好主意，由於低溫的織品會從人體吸收大量熱量，因此會在短短幾分鐘內變熱，織物甚至可能因為潮濕而發霉，「你絕對不會想要這麼做的。」