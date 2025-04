伍文生轉戰茶餐廳「忙到連廁所都去唔到」 肚谷兼皮膚爆敏 輕鬆靠藥劑師研發推薦益生菌 日日暢便 紓緩轉季敏感不適

限時優惠 立即入手! 指定萬寧折完加送 2 盒 低至 $218/ 盒

由4月4日至4月17日,凡於萬寧及萬寧官網購買「和漢匠心日本多元益生菌(強效版)」,即享單件85折(標準價$359/件)。

有推廣員的指定萬寧分店更有震撼優惠**,85折後可再享<買3送1> 或 <買5送2>優惠,平均低至$218/盒。想全家人養好定時暢便習慣+抗敏+提升免疫力+美肌,記得把握囤貨時機!

指定萬寧優惠地址

和漢匠心官方網站

萬寧官網

**指定萬寧分店優惠只適用於推廣員當值期間。數量有限,送/售完即止。

^Decreasing effect of Bacillus coagulans on allergy symptoms and IgE level in wistar rat model with ovalbumin-induced allergy. Journal of Biological Studies, 6(1), 53–66.

* Effects of dietary fiber with Bacillus coagulans lilac-01 on bowel movement and fecal properties of healthy volunteers with a tendency for constipation, Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, Volume 79, Issue 2, 1 February 2015

^資料來源: 100位用家使用和漢日本多元益生菌14日的感受。