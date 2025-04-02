伍文生轉戰茶餐廳「忙到連廁所都去唔到」 肚谷兼皮膚爆敏 輕鬆靠藥劑師研發推薦益生菌 日日暢便 紓緩轉季敏感不適

陪伴不少港人成長的51歲男星伍文生（文生哥哥），憑著多個兒童節目，成功入屋。近年就專心協助外父經營茶餐廳，更親力親為在水吧工作。星級蛋牛治更獲網民及小紅書大推，一開工就無停手。每天清晨6點開工的文生哥哥，最近拍片分享開工點滴，跟不少打工仔一樣，忙到不能隨時去廁所，有需要時都要忍忍忍，長期忍到沒有便意，經常肚谷谷，就連皮膚都深受其害！

文生哥哥長企水吧親力親為 忙到肚谷谷兼皮膚爆敏 由幕前轉換跑道的文生哥哥，每日天未光就忙著準備開鋪，長企水吧12小時「忙嘅時候，忙到你連廁所都去唔到㗎。因為要忍， 要忍，但係有機會去啦喎，去嘅時候又未必屙得出㗎喎。」文生哥哥更大呻做水吧都幾辛苦，皮膚長時間接觸水蒸氣，免疫力一差皮膚容易爆敏，又紅又痕。

小花葉蒨文拍節目日夜顛倒 貪方便食外賣 埋下腸道失衡危機 其實不單止文生哥哥，就連當下處境劇小花葉蒨文（Sophie）都因趕拍劇集及最新綜藝節目，缺乏休息，加上經常吃多肉少菜的外賣，腸道失衡，腸道蠕動差出現肚谷，毒素積聚變得易攰、容易不舒服，更誘發其他皮膚問題，例如︰易出面油、膚色暗黃等。最近天氣猶如坐過山車般大起大落，免疫力下降的Sophie，更受鼻敏及引發長期咳嗽等狀況而困擾。

日本專利益生菌促排便順暢 紓緩易敏體質 相信不少打工仔與文生哥哥和Sophie的情況相若，工作壓力大、食無定時及休息不足，令腸道失衡出現肚谷、濕敏、鼻敏等問題，適逢轉季問題就更明顯。營養師指出，腸道是身體最大的免疫器官，約有70%的免疫細胞位於腸道，建議過敏患者可持續服用合適的益生菌補充品，促進腸道內益生菌的生長及活躍度，除可促進腸道蠕動，養好定時暢便習慣，同時從腸道入手改善易敏體質。臨床測試研究^顯示， FK-23 乳酸菌有助強化腸道功能、調節免疫力、紓緩過敏反應。臨床測試顯示，服用以上益生菌後，可降低IgE（過敏因子）的水平，並抑制抗炎因子， 從而紓減季節性過敏情況。 藥劑師研發推薦益生菌 臨床實證 有效暢便 紓敏 「和漢匠心日本多元益生菌」由專業藥劑師研發推薦，蘊含獲6項日本專利認證的FK-23乳酸菌、SNK植物乳酸菌、Lacris-S凝結芽孢桿菌及短乳桿菌KP08，4大免疫益生菌，精研9+2益生菌及益生元配方，共1200億益生菌，專為調節免疫力和改善過敏症狀而設。皇牌配方比單一種益生菌更有效增加腸道益菌生長及多樣性，不僅能有助平衡腸道微生態，改善腸道健康，調整腸胃和減少脹氣，構建良好的腸道生態環境，還能紓緩鼻敏、皮膚濕敏等症狀。嚴選Lacris-S凝結芽孢桿菌，臨床實證，有助改善功能性排便不暢人士的腸道蠕動和糞便形狀*。 早餐加落飲品超方便 養好健康腸道 日日保持順暢 文生哥哥和Sophie開始每日服用「和漢匠心日本多元益生菌」，約一星期左右便感覺排便順暢了，而且每朝早上養好暢便習慣，過一段時間其他敏感不適都有明顯改善。Sophie更大讚「以前出街成日打乞嚏同咳，宜家都明顯好咗，少咗尷尬。日日輕鬆排清啲毒素，加埋最近做埋運動，個人唔單只無咁易攰，免疫力仲明顯好咗，最近忙住拍嘢都無咩唔舒服！」

98% 用家親證 有效定時暢便 獨立細包粉劑點食都得 除了文生哥哥和Sophie兩位星級用家外，「和漢匠心日本多元益生菌（強效版）」亦獲一眾真實用家滿意推薦，暢便效果滿意度達98%或以上！

Vinky︰「平日我最鍾意下午茶時整杯飲品，睇書、聽歌，放低手機放鬆吓。我會將〈和漢匠心益生菌〉代替糖加入有味飲品，果汁或者豆奶，冷熱飲都得，順便可以減埋糖份，味道酸酸甜甜，好味又方便！食咗兩個星期就發現肚仔細晒，皮膚仲愈嚟愈好，無再出現皮膚敏感，囡囡依家都一齊有食，我哋連鼻敏感都紓緩咗添！」 ber_foodie︰「粉劑設計，最啱我呢啲吞藥丸唔叻嘅人。每次用餐時加入飲品或者食物，宿便肚又平啲，排毒暢順，皮膚都靚埋！同埋，揀食益生菌一定要夠多樣化，〈和漢匠心〉含有9大益生菌加2大益生元，好菌種類夠多，有效平衡腸道，增強免疫力。和漢匠心仲有人稱益生菌界免疫力之王嘅FK23益生菌，強免疫效果增3倍。免疫力好咗，連鼻敏感都紓緩咗！」 暢銷8年，日本製造的「和漢匠心日本多元益生菌（強效版）」，嚴選2款臨床實證益生菌及獲6項專利的免疫益生菌，一包實現暢便、紓緩濕敏和鼻敏、強免疫、美肌。獨立細包粉劑，可直接倒入口食，或加入冷熱飲品及食物，長者和小朋友都容易服用。

限時優惠 立即入手！ 指定萬寧折完加送 2 盒 低至 $218/ 盒 由4月4日至4月17日，凡於萬寧及萬寧官網購買「和漢匠心日本多元益生菌（強效版）」，即享單件85折（標準價$359/件）。 有推廣員的指定萬寧分店更有震撼優惠**，85折後可再享<買3送1> 或 <買5送2>優惠，平均低至$218/盒。想全家人養好定時暢便習慣+抗敏+提升免疫力+美肌，記得把握囤貨時機！ 指定萬寧優惠地址 和漢匠心官方網站 萬寧官網 **指定萬寧分店優惠只適用於推廣員當值期間。數量有限，送/售完即止。 ^Decreasing effect of Bacillus coagulans on allergy symptoms and IgE level in wistar rat model with ovalbumin-induced allergy. Journal of Biological Studies, 6(1), 53–66. * Effects of dietary fiber with Bacillus coagulans lilac-01 on bowel movement and fecal properties of healthy volunteers with a tendency for constipation, Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, Volume 79, Issue 2, 1 February 2015 ^資料來源： 100位用家使用和漢日本多元益生菌14日的感受。