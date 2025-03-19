伯伯心跳過慢「坐著就暈」 新型心臟節律器助快速恢、降感染風險

92歲的王伯伯，近日出現胸悶、頭暈、氣喘、心跳過慢，甚至連坐著都會暈眩，於是前往醫院求診。經檢查後發現，王伯伯的心臟每分鐘跳動少於40次，正常情況下，老年人的心跳應維持在每分鐘50次以上。由於心跳過慢，心臟無法有效輸送血液和氧氣，導致昏厥等不適症狀。

「膠囊心臟節律器」適用糖尿病患者 傷口小、術後恢復快 光田綜合醫院心臟內科醫生劉崢偉表示，在綜合評估後，考慮到王伯伯高齡及體力無法負荷裝設「傳統永久性心律調節器」，因而建議改採「膠囊心臟節律器」介入治療，可避免傳統心臟節律器相關的手術風險。 劉崢偉醫生說明，膠囊因採無導線設計，透過鼠蹊部靜脈置入鞘管後，利用導引管將膠囊放置於右心室中膈上即可完成植入。膠囊的體積僅有一粒花生大小(約2.59公分/1.8克)，放置僅需30分鐘至1小時，且毋須劃開鎖骨下方肌膚，製作囊袋放置電池，更可避免因導線或囊袋所衍生的感染、氣血胸等併發症。此治療方式的手術傷口小、術後恢復快，特別適合糖尿病患者等傷口愈合能力較差的人士，且術後毋須擔心表皮傷口破損或愈合不良等情況。

傳統永久性心律調節器 須留意感染風險及相關併發症 相比之下，傳統永久性心律調節器手術因具導線的設計，且電池本體較大，需要在鎖骨下開創囊袋放置電池，手術過程較為複雜、耗時較長，而開創囊袋的傷口恢復期相對延長(約3至7天不等)，需依照個人體質視情況而定。術後亦須密切追蹤植入部位的傷口情況，以降低感染風險及其他相關併發症的發生，例如導線斷裂、導線移位或電池位置移動等問題。

早晚溫差大 出現胸悶、心悸或呼吸困難應就醫檢查 劉崢偉醫生也提醒，最近季節交替、早晚溫差大，血壓會有大幅度的增加，更容易引起心肌梗塞和中風等心血管疾病的風險。為避免突發病況，高齡者應格外留意保暖，並且早晚監測血壓。若出現胸悶、頭暈、心悸或呼吸困難等症狀，務必至醫院檢查，切勿輕忽，才能將健康風險降到最低。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】