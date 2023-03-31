伯伯痛到行唔到 原來脊柱側彎？微創導航手術治療助行

「退化性脊椎側彎」多發生在成年人尤其以年長者居多，由於患者長期來姿勢不良且缺乏適度運動，導致脊椎因承受極大壓力逐漸造成側彎，若角度超過10度以上，就會稱為「脊椎側彎」，往往會有椎間盤突出、神經壓迫、脊椎滑脫等併發症。

亞洲大學附屬醫院脊椎矯正科主任陳衍仁指出，「退化性脊椎側彎」多發生在成年人尤其以年長者居多，由於患者長期來姿勢不良且缺乏適度運動，導致脊椎因承受極大壓力逐漸造成側彎，若角度超過10度以上，就會稱為「脊椎側彎」，往往會有椎間盤突出、神經壓迫、脊椎滑脫等併發症，其中的共同點就是「痛」。

65歲張伯伯退休前飽受腰痠背痛之苦，退休後原本想要爬山賞景，但往往還沒走到半山腰，就痛到打退堂鼓，就醫檢查才發現是「退化性脊椎側彎」造成，但他遲遲不敢手術，直到年初症狀有如雪崩式下滑，不僅無法行走甚至需靠輪椅代步。

退化性「側彎」會隨著時間增加，側彎愈來愈厲害，等到側彎較為嚴重時再手術，不僅手術難度變高，手術矯正的效果也會較差。

兩階段微創導航手術 傷口小、降低併發症率

陳衍仁強調，退化性脊椎側彎與一般退化性脊椎疾病不同，一般退化性脊椎疾病可以等到病情較為嚴重時再接受手術治療，但退化性「側彎」會隨著時間增加，側彎愈來愈厲害，等到側彎較為嚴重時再手術，不僅手術難度變高，手術矯正的效果也會較差。

陳衍仁進一步說明，考量到病人年齡及身體狀況，以及縮短術後恢復時間，若採用傳統開放性手術矯正脊柱側彎，雖然矯正效果較好，但伴隨併發症與後遺症較高，經與患者溝通後，選擇兩階段的微創導航手術治療。

第一階段先從患者側前方置入椎體間支架矯正側彎，術後病人下肢的神經症狀即有改善，隨後第二階段的鋼釘固定手術則選用導航、微創及經皮置入鋼釘的方法，將手術的傷口與傷害減少到最小，術後第四天病人也順利的康復與出院。

身體歪斜、高低肩 應盡速就醫檢查

陳衍仁建議，若民眾發現有退化性脊柱側彎的症狀，包括身體歪斜、高低肩、胸背疼痛，都可能是脊椎側彎惹禍，務必盡快就醫檢查，初期可採取背架或核心肌群訓練等保守療法，但若症狀遲遲未改善，恐得接受矯正手術治療，不僅得到較好的矯正效果，術後恢復也會比較迅速。

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