位元堂註冊中醫師揭中藥治頑疾效用與用法

治療頑疾從不只有一個方法，愈來愈多病人開始接受中西醫結合治療，他們認為中醫注重調節身體的自我修復能力，能夠彌補西醫治療的不足之處。病人尤其相信名貴的中藥材，如靈芝，對於恢復身體元氣有顯著功效。位元堂註冊中醫師黃建寧分享其專業見解，包括靈芝的適用症狀、和最佳使用時間等方面的建議，助病人適時獲得卓越療效和健康。

香港中醫醫療體系正在持續發展，中西醫可以展開更多不同形式的合作，改善大眾的健康。位元堂香港的大部份分店均有提供中醫診症服務。根據公司系統記錄，在過去三年中，團隊處理逾500宗與頑症相關的病例，透過中藥、保健產品和食療改善患者健康狀況。對於頑症問題，中醫團隊通過固本培元等方法，改善病者的個人體質和生活質素。

位元堂註冊中醫師黃建寧 疏理中醫治療頑症及 靈 芝 益處

問題１：中西醫結合策略治病的好處

答：中西醫治病從不同的角度出發，都致力於減輕病人的痛苦，改善身體狀況。只要中醫和西醫在治療上相互配合，並不會產生抵觸。中醫講究標本兼治，治病時不會損傷正氣，更能幫助減輕治療時副作用對病人的影響。西藥的副作用常常給病人帶來不適，例如頭暈、頭痛、發燒、噁心、嘔吐和腹瀉等。因此，中醫在治療中除了建議多喝水，加速代謝，將毒素排出體外，還會運用食療來改善病人的不適感。例如，可以飲用甘草綠豆湯來解毒，或者用蘇葉、蘇梗、草菓煮水來排寒毒和預防主要疾病的發生。

問題２：有甚麼常用中草藥治頑疾？

答：靈芝、雲芝和冬蟲夏草常用於治療頑疾的中草藥，主治療氣血不足的虛症，例如頑症患者治療後出現極度虛弱、疲倦無力、面色蒼白、動則喘息流汗、頭暈腳軟等症狀，以及血色素偏低的患者。靈芝和雲芝富含多醣或三萜類成分，具有抗頑和抗氧化的作用，而蟲草則可以增加免疫球蛋白的生成。在這些情況下，食用靈芝、雲芝和蟲草可以迅速改善患者的身體狀況。

問題３：靈芝有何效用？

答：研究顯示，靈芝對多個系統的多種疾病有治療作用，含有多醣體、三萜類化合物和孢子油等特殊活性成分，可養心補氣、安神，並對心悸、心慌、失眠、咳嗽、痰中帶血等症狀有改善作用，與雲芝一起使用可以健脾利濕、清熱解毒。此外，靈芝還能增強身體的免疫系統。許多病人都反饋靈芝對於身體健康的正面效果。不僅在身體出現疾病時使用靈芝有益，即使身體健康正常的情況下，也可以使用靈芝作預防保養。

問題４：何時服食靈芝？

答：與一般西藥的使用，通常相隔三個小時，不過在接受頑症治療期間則不建議服食靈芝，因為治療對身體造成的破壞較大，藥物成分可能與靈芝產生衝突，干擾西醫治療計劃，建議治療結束後，當人體氣血虧損，面色蒼白，容易出汗，精神不振，睡眠品質也不佳的情況下，可以考慮使用靈芝，因為靈芝具有良好的安神功效，可以改善心悸、心慌等症狀，同時補養心氣，安神平喘。

問題５：如何選擇保健產品？

答：健康人士無論是否家族中有人曾經患有頑疾，他們都可以選擇一些保健食品和食療來提升身體的正氣。靈芝和蟲草等中藥材都是很好的選擇。然而，對於復康者、老年人、長期病患者和幼童而言，在選擇調理產品之前，最好先諮詢專業人士的建議。如果能在中醫的指導下進行調理，那就更理想了。