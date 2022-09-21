低位直腸癌≠永久性人工肛門 勿因抗拒錯失治療良機！

許多大腸直腸癌患者，在確診當下第一時間最擔心的就是「是否需置換『人工肛門』」，獨居的八旬陳伯伯(化名)就是這樣一個例子。而他也因排斥人工肛門，不願進行手術切除腫瘤。隨著病情發展，腫瘤持續擴大，同時也侵犯到神經，讓他不僅感到疼痛不已，也因持續產生強烈便意感，頻繁如廁、不敢外出，生活大受影響。馬偕紀念醫院大腸直腸外科資深主治醫師楊靖國表示，因低位直腸癌手術需於狹小的骨盆腔內進行，過去受限於手術器械與技術，「只要腫瘤距離肛門5厘米內，皆須施以肛門直腸全切除術」，所幸近年來醫療發展快速進步，需要做到永久性人工肛門的機會可說是「大幅降低」。

改善空間狹窄困境 達文西提供醫師良好手術條件

大腸直腸癌手術可分為傳統開腹手術及微創手術，楊靖國醫師說明，傳統開腹手術顧名思義即需在腹部劃出一大傷口，再直接針對腫瘤部位進行切除；而微創手術又可分為「腹腔鏡」及「達文西機械手臂」兩種。

楊靖國醫師形容，腹腔鏡就像幾根長長的筷子，前端帶有微型鏡頭，藉由在患者腹部打幾個小洞，伸進器械後再進行手術，傷口較傳統開腹手術來的小；而達文西機械手臂，可說是「進階版的腹腔鏡」，由醫師遠端操控機械手臂，一樣透過幾個小傷口伸入器械，在患者體內進行手術。好處在於達文西機械手臂「擁有540度的轉動角度」，可讓醫師更靈活、精細的進行腫瘤剝離、止血，也可減少周邊神經受損的機會，讓泌尿或性功能不致受影響。