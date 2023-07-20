低劑量電腦掃描 揪出早期肺癌

肺癌是本港最常見癌症，也是癌症殺手第一位。其中一個原因是肺癌初期沒有病徵，而逾半數患者確診時已屆第四期，只能用藥控病，根治機會渺茫。高風險人士不妨每兩年做一次低劑量電腦掃描(low dose CT)作為肺癌篩查，及早發現有助提升根治機會。 臨床腫瘤科專科醫生劉健生表示，肺癌出現徵狀的話，一般腫瘤已經變得很大，或者入侵了鄰近組織如胸腔、肺膜而引起積水，又或生長在氣管旁邊，「因此可以想像，第一期腫瘤不足3厘米、沒有擴散至氣管旁的淋巴核，並不會有任何徵狀。」

後期治療較複雜 肺癌的治療方面，第一期可以單一透過外科手術切除根治，成功率達到九成；第二期在手術之後，或須配合輔助性藥物治療，如化療或標靶治療等；第三期則開始複雜，需要混合治療，如手術加化療、電療加化療再配合免疫治療等，亦未必可以做手術。劉健生認為，肺癌愈早期發現根治率愈高，可是早期患者未必察覺異常，所以高風險患者接受肺癌篩查十分重要。 靈敏度高過程簡單 低劑量電腦掃描屬於電腦掃描的一種，分別在於輻射量低得多，約等於10至15張胸肺X光。而低劑量電腦掃描對於檢測肺部腫瘤的靈敏度相當高，劉健生指，「只要腫瘤達到5毫米直徑或以上便有機會找到，靈敏度超過90%，基本上不會錯過。」掃描的過程簡單快捷，接受篩查者只要躺臥於一般電腦掃描的儀器，過程中閉氣10至15秒時間讓儀器的探頭轉一個圈便完成。「因毋須使用顯影劑，接受檢查者毋須禁食，比一般電腦掃描方便得多。」若過程發現有異樣，便要接受進一步檢查，如內窺鏡、組織活檢等以助確診和分期。