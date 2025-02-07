低頭族小心頸椎退化病變！快看自己有無4階段症狀 醫生授5招預防

頸椎韌帶和關節鬆弛階段：

當肌肉失去張力後，頸部的韌帶和頸後小關節開始承受大部分頭部的重量，韌帶組織是脊柱中主要的穩定結構，儘管其有非常大的強度，但長期不正常受力累積的微小傷害，會造成韌帶及小關節囊鬆弛發炎，這可能導致頸椎骨的排列偏移，椎間盤也會退化。

從

光檢查可以發現頸椎骨在低頭時微微向前滑動而抬頭時又回到正常位置；另外，也可發現下段頸椎椎間盤高度下降。病人除了原本的肩頸痠痛，還有從頸椎深處的韌帶及關節發出的疼痛，在後頸部兩側和肩胛骨內緣也有明顯痛感，這些痛點不像肌肉疼痛那麼容易確定位置。這是頸椎問題的警號，如果病情持續發展，大多數病人可能需要接受外科手術矯正。