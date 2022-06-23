住家飯丨外賣味精重有負擔 社企推即煮餸盒冀食得更健康

不少家庭主婦因多年未有工作而難以重返職場，煮得一手好菜卻不被社會認可，葉曉慧(丁丁)因此創辦社企「妳想煮意」，希望香港的「無飯家庭」可以受惠於家庭主婦的煮食經驗，令忙碌的打工仔都有「住家飯」食。

吸取過多糖或鈉 丁丁表示，很多人以為外出食飯最大的問題就是重味精，但其實外面的食物很多時都會有芡汁或不同的調味料，有機會吸取過多糖或鈉，加上餐廳為了快速出餐，通常都會以較大火力煮食，烹調的溫度如果太高，很容易會釋出致癌物。

品嘗食物原味 要食得健康，自己煮食時，可以嘗試慢慢減少調味料的分量，多品嘗食物的原味，亦可多用蒸煮的方法，減低釋出致癌物的風險。丁丁提醒，如果使用焗爐焗蔬菜有機會釋出致癌物，所以最好只焗肉類。

每月餐單不同 丁丁稱，「妳想煮意」每月的餐單都有不同，他們會參考中西醫的知識，在即煮餸盒中安排時令食材，例如6月21日為夏至，餐單上特別安排了開胃生津及清熱消暑的菠蘿番茄炒蝦仁，蝦仁有豐富的維他命及微量元素，番茄則有茄紅素，有抗氧化的功效。

7月為長夏，亦是一年中最熱的季節，可以多食健脾開胃，及清熱利水的食物，松草花合掌瓜炒黑豚肉片中的合掌瓜有健脾開胃的功效，含有維他命B、葉酸及多酚等，可以增強抵抗力，亦有抗癌及抗氧化的功效。

另外夏天容易胃口差，中醫認為辣椒屬熱，夏天應少食辛辣食物，丁丁指，故在餐單內安排一款檸檬酸辣汁青瓜炒蝦仁，微辣的辣汁可以幫助開胃，不擅長食辣，及注重健康的人士都可以食用。另外，青瓜有清熱利水及解毒止渴的功效，非常適合夏天食用。