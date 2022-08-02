何止腦霧？脫髮、不舉都可能是長新冠症狀

持續兩年半的新冠肺炎，全球患者數以十億計，而中大推算亦指本港多達300萬人曾染病，當中三成人更有長新冠症狀，如腦霧、體力下降、味覺及嗅覺喪失等。最新研究更發現，脫髮及性功能障礙都是確診者之後可能出現的持續症狀。
發現更多後遺症
英國伯明翰大學的研究團隊，分析了240萬人於2020年1月至2021年4月期間的健康資料，當中包括約49萬名新冠確診者。研究人員比較確診者與非確診者的資料後，發現確診者在康復後，除了之前已知的後遺症，如味覺嗅覺喪失、氣促、胸痛及疲倦等，更有健忘、失禁、脫髮、性慾下降及勃起功能障礙。有關研究已刊載於《Nature Medicine》。
女性自身免疫病風險增
研究人員指出，長新冠的症狀非常廣泛，反映不能單以生活習慣、慢性健康狀況等因素，去評估患者康復後的整體狀況。另方面，今次分析顯示不只煙民和肥胖者較易有長新冠，女性染病後也有較大機會出現自身免疫系統疾病。
學者期望，更多的研究可以幫助找出可能導致長新冠的因素，以及如何幫助病人擺脫困擾。
常見問題：
甚麼人較易有長新冠？
埃默里大學醫學院博士哈汀，早前曾檢視…詳情請按此
長新冠可以有幾多症狀？
長新冠的症狀可以很廣泛，涉及身體不同的…詳情請按此
甚麼是腦霧？
「腦霧」不是一個正式的醫學名稱，其實泛指一些…詳情請按此