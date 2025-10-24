余仁生安宮牛黃丸專方 正宗藥典 3天然成分 安全無毒四季護心

安宮牛黃丸素有「救命神丹」之稱，專為熱閉神昏的急症而設計。因坊間的安宮牛黃丸均含毒性中藥朱砂與雄黃，僅限重症應急使用，連續服用不宜超過三日，難以作為日常保健用途。因應都市人對全天候心腦血管健康越發重視，余仁生聯手香港本地大學教授，依據《中國藥典》標準，取材天然，剔除毒性成分，相較坊間同類產品，這款專方不僅保留清熱解毒、鎮驚開竅的經典功效，更實現安全無毒性、適合四季服用 # 的保健目標。

傳統家喻戶曉的複方中藥安宮牛黃丸，出自清代乾隆年間吳鞠通的《溫病條辨》，由12種天然中藥煉成，包括︰天然牛黃、天然麝香、天然冰片 (又稱右旋龍腦)、鬱金、黃連、珍珠等。請緊記，「天然」代表非人工或體外培育成分，才可以確保藥效純正，具有清熱解毒、涼肝息風、鎮驚開竅等功效，適合熱閉神昏者服用。

余仁生安宮牛黃丸專方，除按照《中國藥典》的標準，採用天然牛黃、天然麝香、天然冰片三種正宗天然成分外，更剔除了毒性的成分朱砂與雄黃，改用更安全可靠的天竺黃、金銀花和龍骨，依然強調來自天然，保留傳統藥效，同時做到安全無毒性，適合大眾全年服用，讓這款「神丹」從急症專用到四季保健#。

香港GMP藥廠與高純度99金箔 品質至臻

由香港中成藥GMP認證藥廠生產，有別於純粹香港製造。余仁生安宮牛黃丸專方製造過程嚴格遵循國際級品質標準，每粒藥丸均通過嚴苛檢測並獲香港、澳門及新加坡三地中成藥註冊，確保安全可靠，為用家健康保駕護航。同時，余仁生使用密封式防潮設計，用食用級別蜂蠟丸包裝，不使用塑料玻璃紙，免受塑化劑污染，開封即服，安全便捷；還有精選食用級高純度99金箔包衣，雜質極低，結合金箔鎮心、安神、解毒的傳統中醫智慧，輔助安宮牛黃丸發揮功效。