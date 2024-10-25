余仁生安宮牛黃丸專方 香港中成藥GMP製造 不含毒性中藥成分 四季保健之選

傳統複方中藥安宮牛黃丸，出自清代乾隆年間吳鞠通的《溫病條辨》，由12種中藥而成，包括︰天然牛黃、麝香、冰片、鬱金、黃連、珍珠等，具有清熱解毒、涼肝息風、鎮驚開竅等功效，被譽為「救命神丹」，適合熱閉神昏者服用。

雖已步入深秋，但日夜溫差相當大，中午氣溫可高達30度，晚上卻可回落至只有20度，溫度急劇轉變容易刺激血管收縮，加重心臟負荷，若然身體未能及時反應，可隨時誘發心腦血管危機。不少關注心腦血管健康之人士家中都會常備安宮牛黃丸，以應付突發情況。做足保健是最重要的一環，惟市面上的安宮牛黃丸配方普遍含朱砂和雄黃兩種毒性中藥，不能長期服用。

精心改良配方 更安全藥效不變

由余仁生和本地著名大學教授攜手研發而成的余仁生安宮牛黃丸專方，配方不含毒性中藥(朱砂及雄黃)，改用天竺黃、金銀花和龍骨，具有清心定驚、安神，清熱解毒的作用，令配方更安全，適合四季保健之用#，防患未然。同時，余仁生安宮牛黃丸專方依據《中國藥典》選用3大天然主藥︰牛黃、麝香及冰片，保持清熱解毒、鎮驚開竅藥效不變。

中醫角度指出以金箔入藥，有鎮心、安神、解毒之功用，余仁生安宮牛黃丸專方採用食用級別高純度的99金箔包衣，雜質少。由香港中成藥GMP藥廠製造，是香港少數廠商能達到的製藥標準，所有產品均經過嚴格的品質監控及通過測試，並經香港中成藥注冊，安全可靠。余仁生更特別貼心除去包裝紙，避免受塑化劑影響，確保不會影響藥效，一開蜂蠟丸就可服用。

服用者注意：

須注意余仁生安宮牛黃丸專方為熱閉神昏而設，寒閉、虛證或脫證神昏不得使用；孕婦、哺乳期婦女、兒童、運動員及過敏體質者慎用，服食過量可能會有危險。如正服用其他藥品，或對產品有任何疑問，宜諮詢醫師，以便安心服用。

銷售點︰余仁生專門店、網店及HKTV Mall有售