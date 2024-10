余仁生安宮牛黃丸專方 香港中成藥GMP製造 不含毒性中藥成分 四季保健之選

#按身體狀況,在中醫師指導下,不定期服用作調理用途。

1Chen, H., luo, yunxia, tsoi, B., Gu, B., Qi, S., & Shen, J. (2022, March 27). Angong Niuhuang Wan Reduces Hemorrhagic Transformation and Mortality in Ischemic Stroke Rats with Delayed Thrombolysis: Involvement of Peroxynitrite-Mediated MMP-9 Activation. https://cmjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13020-022-00595-7

2Protective Effect of An-Gong-Niu-Huang Wan Pre-treatment Against Experimental Cerebral Ischemia Injury via Regulating GSK-3β/HO-1 Pathway (2021) Zhang, S., Jiang, X., Wang, Y., Lin, K., Zhang, Z., Zhang, Z., Zhu, P., Ng, M. L., Qu, S., Sze, S., & Yung, K.

FRONTIER IN PHARMACOLOGY, 12. 640297.

https://doi.org/10.3389/fphar.2021.640297