健康
2025-12-31 18:30:00

你今日坐咗幾多個鐘？專家：比昨日多動一點取代久坐 就能改善情緒

很多人壓力太大、很累時會想趕快把事情做完或乾脆躺在床上，但這樣反倒會讓效率變差、心情更低落，這時不妨讓身體動一動會更有幫助。

你每天「坐」了多久？坐著的時間愈長，代表身體的活動量愈少，董氏基金會提醒，只要比平常多動一點，不需要運動到滿身大汗，就有助於改善情緒。根據一篇20259月發表於《運動與鍛鍊心理學期刊》的研究指出，每天只要少坐一點、多動一點，就能在隔天明顯感受到情緒與精神狀態提升。

美國研究發現 增加輕度活動就能使年輕人情緒穩定有活力

這項研究由德州大學阿靈頓分校與澳洲莫納什大學的研究團隊合作進行，以354名健康的年輕成人為對像，進行715天活動測量，記錄每日睡眠、久坐時間、輕度活動以及中高強度運動，探討不同活動在24小時行為分配中的變化，如何影響他們隔天的心情與活力。結果發現，受試者只要增加一些走路、家務等輕度活動，隔天情緒就會更穩定、感到更有活力；相反地，久坐時間增加，隔天情緒低落的可能性也會升高。

覺得悶悶不樂的時候，更不要一直躺在床上或坐著不動，反而要刻意起來活動一下，不管是在家裡還是到戶外走走都好。

覺得悶悶不樂的時候，不要一直躺在床上或坐著不動，反而要刻意起來活動一下，不管是在家裡還是到戶外走走都好。

WHO2020年建議：減少久坐就能促進心理健康

國立屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興指出，近年多項研究皆與上述研究有相似結論，這結果呼應了世界衛生組織(WHO)2020年提出的建議——除了每周累積150300分鐘的中強度運動，單純減少久坐時間本身就能促進心理健康。徐錦興教授表示，長久以來大眾普遍認為「運動一定要流汗、達到特定強度或時長才有效」，讓許多人覺得運動門檻過高。然而，這些新研究顯示，現在的重點更在於減少久坐時間、增加日常動態活動。只要多曬太陽、多活動，就能促進有助情緒改善的血清素分泌；若再提升至中高強度運動，則可進一步刺激腦內啡與多巴胺，使身心更健康。

壓力大時一定要起來動一動取代久坐 幫助情緒改變

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，研究指出只要從事輕度活動、取代久坐行為，就能讓隔天的心情感覺更好。葉雅馨主任提醒，覺察自己是否有壓力以及久坐很重要，長時間久坐和隔天心情變差其實很有關係，尤其是在壓力大、同時有很多重要事情在進行，覺得悶悶不樂的時候，更不要一直躺在床上或坐著不動，反而要刻意起來活動一下，不管是在家裡還是到戶外走走都好。很多人壓力太大、很累時會想趕快把事情做完或乾脆躺在床上，但這樣反倒會讓效率變差、心情更低落，這時不妨讓身體動一動會更有幫助。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

