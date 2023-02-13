你做咗幾多個？10個帶來洗腎風險的傷腎壞習慣

腎臟是我們的主要器官之一，除了疾病外，日常一些習慣也可能影響腎臟健康。台灣一名腎科醫生就盤點10個傷腎壞習慣，藉以提醒大家早早改掉這些不良行為，否則將來可能會因為腎功能受損而需要洗腎甚至換腎。

1：水喝得少——飲水不足會影響腎小球的過濾率，所以每天都要飲用體重3%至4%的開水。

2：高油高鹽高糖飲食——增加糖尿病、高血壓及痛風等病患形成，宜減少外食次數，並以天然調味料代替油鹽糖為食物增香添味。

3：吸煙與空氣污染——吸煙與空氣污染不但傷肺，也會傷及血管及代謝功能，所以想腎好便要遠離煙草，亦要盡量避開污濁的空氣。

4：高壓與捱夜——捱夜與壓力會損害抵抗力，亦會增加高血壓及糖尿病的風險，隨時成為腎功能變差的肇因。大家宜早睡早起，並可透過運動及靜思等方法減壓。

5：濫用藥物——大家很容易便能買到止痛藥、抗生素與消炎成藥，錯用就隨時會造成濫用，嚴重者甚至可引致急慢性腎衰竭。所以用藥前一定要諮詢醫生或藥劑師意見。

6：甜飲零食——方便易買的零食、加工食物及甜飲，令各種慢性病愈來愈常見，最好進食天然及原型食物，幫助攝取身體所需的營養。

7：忍尿——不少人因為工作或難找廁所而養成忍尿的習慣，甚至為少去廁所而減少飲水，不但增加出現尿道感染及結石等疾病的機會，長遠更可能飲腎功能加速老化。

8：久坐不動——不僅傷身，更影響體液循環，對心肺肝腎及以至骨骼都造成破壞，故此大家要盡量減少坐太久，每半小時應起身活動筋骨。

9：錯誤進補與補充劑——不少人每日都吃進一堆補充劑，但使用任何補藥或補充劑前都應該先諮詢專家意見，並定期檢測肝腎功能。

10：使用不當容器——使用塑膠袋或膠盒盛載熱食，容易令身體攝取塑化劑和重金屬，所以選擇飲食和水杯等容器時，必須選擇合格及安全的材質。