你又狂打噴嚏了嗎？教你「4方法」剷除過敏性鼻炎過敏原

近期耳鼻喉部門診患者絡繹不絕，抱怨早晨起床時連續打噴嚏，鼻子和眼睛搔癢難耐，甚至一到辦公室鼻涕就像水龍頭般止不住，桌上堆滿「衛生紙水餃」，這些都是過敏性鼻炎發作的典型症狀之一。

過敏性鼻炎影響學習、工作與睡眠 塵蟎是最常見過敏原 亞東醫院耳鼻喉部洪偉誠醫生解釋，過敏性鼻炎的臨床定義為鼻內黏膜接觸到過敏原後，由免疫球蛋白E(IgE)主導引發的發炎反應，進而產生一系列鼻部症狀，包括流鼻水、鼻塞、打噴嚏、鼻癢或異物感，嚴重時甚至伴隨鼻音、眼睛紅癢、喉頭搔癢、咳嗽等。這些症狀不僅影響學習與工作表現，甚至可能干擾睡眠質素，對生活造成諸多不便。 洪偉誠醫生補充，常見的過敏原包括塵蟎、黴菌、貓毛、狗毛、昆蟲及花粉等，濕熱的氣候為塵蟎提供孳生溫床，因此塵蟎也成為臨床上過敏性鼻炎患者最常見的過敏原之一。

預防勝於治療 從改善日常生活環境、去除塵蟎開始 洪偉誠醫生指出，對於過敏性鼻炎患者而言，「預防勝於治療」，最重要的是減少塵蟎過敏原的暴露，從改善日常生活環境開始：(1)維持室內濕度在50%左右；(2)使用空氣清淨機；(3)定期使用熱水清洗寢具、選用防蟎寢具；(4)減少使用容易藏塵的地毯、絨毛玩具和厚重布製窗簾。

藥物與手術也是治療選擇 建議與醫生充分溝通治療方式 洪偉誠醫生進一步說明，臨床治療上針對鼻過敏常見的藥物，包括口服抗組織胺、鼻內類固醇、鼻內抗組織胺、白三烯酸拮抗劑等。這些藥物各有其優缺點，患者應與醫生充分溝通後，選擇最適合的藥物進行治療，並遵循階梯式治療原則，逐步調整用藥。針對部分藥物效果有限或不願長期使用藥物的患者，手術治療也是一種可考慮的選擇，。 洪偉誠醫生強調，過敏性鼻炎雖然是常見的健康問題，但只要與醫生充分溝通，選擇適合自己的治療方式，相信也能揮別惱人的鼻塞、鼻水、噴嚏聲，迎來通暢清新的新鼻生。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】