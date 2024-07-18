你有無壓力肥？長期受壓令人暴飲暴食大肚腩

工作忙碌或不開心時，總想吃朱古力、薯片及等高熱量零食，結果體重持續攀升，原來這可能是「壓力肥」，因為長期受壓下身體會釋放更多壓力荷爾蒙及神經肽，令人想透過暴飲暴食紓解壓力，並且傾向高熱量食物，於是攝取熱量過多囤積成脂肪。

壓力肥9大特徵 不要小看壓力肥的影響，長遠更可誘發糖尿病、高血壓、高血壓、脂肪肝及心血管疾病。想知道自己是否有壓力肥？看看自己是否有壓力肥的特徵： 暴飲暴食，吃很多又容易餓，或是明明不餓仍想進食。

愛吃烤、炸、辣等刺激性高或肥甘厚味的食物。

腰、腹、臀部肥胖，大肚腩明顯。

情緒煩躁，易緊繃，胸悶，呼吸不暢，深呼吸可緩解。

月經不規律。

頭痛頭暈，肩頸處痠痛緊繃。

睡眠質素差，入睡時間延長，睡眠品質不好，醒後疲憊。

胃部不適，胃食道逆流、胃潰瘍、胃出血，口乾苦臭，泛酸噯氣，胃嘈雜感，常覺胃脘悶痛。

排便不暢，大便硬結或黏膩。