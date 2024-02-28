你真的需要每天洗澡嗎？　醫生分享洗澡九大訣竅

談這個話題以前，需要先了解皮膚的構造。皮膚的功能包括保濕；除了因應環境調節濕度，還能分泌含有脂肪、膽固醇、神經醯胺的保濕乳(比市售任何產品都優秀)。障壁功能使外面的細菌、灰塵進不去，裏面的細胞、組織液出不來。皮膚角質細胞生命周期只有28天，會自然脫落。也就是說皮膚類似人工皮還能定時更新。

主張每天洗澡，甚至每次出門回家就洗澡的人，認為環境充滿污染。身體須要好好洗淨。主張不要過度清潔的人認為，人體是運轉良好的機器，天天洗澡，洗掉自身免費的油脂，再塗市售裂質的保濕，沒有道理。如果都不洗澡會怎樣呢？答案是只要勤洗手，不洗澡並不會讓人生病。簡單的以肚臍為例，華人認知肚臍是不能洗的，所以60歲的肚臍，可能60年沒洗，也沒有人因而肚臍爛掉，但是會有臍屎，成份是汗水、油脂、皮屑及微生物；如果都不洗澡，想像全身蓋滿皮屎，真是可怕。

洗澡對於維持個人衛生十分重要，但是多久洗澡一次其實沒有規則可循。紐約的卡士克醫生說「太常洗澡會使皮膚更乾，如果原本就有泛紅、搔癢、落屑的問題會惡化，而且造成濕疹。如果在髒污環境工作，或是容易出汗，每天洗澡，沖掉汗水、皮屑可以保持毛孔暢通，避免皮膚炎。頭髮也是一樣，油性頭皮或是頭皮屑需要每天洗頭，乾性頭皮洗頭一周一次或二次就夠了。」