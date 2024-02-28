你真的需要每天洗澡嗎？　醫生分享洗澡九大訣竅

談這個話題以前，需要先了解皮膚的構造。皮膚的功能包括保濕；除了因應環境調節濕度，還能分泌含有脂肪、膽固醇、神經醯胺的保濕乳(比市售任何產品都優秀)。障壁功能使外面的細菌、灰塵進不去，裏面的細胞、組織液出不來。皮膚角質細胞生命周期只有28天，會自然脫落。也就是說皮膚類似人工皮還能定時更新。
主張每天洗澡，甚至每次出門回家就洗澡的人，認為環境充滿污染。身體須要好好洗淨。主張不要過度清潔的人認為，人體是運轉良好的機器，天天洗澡，洗掉自身免費的油脂，再塗市售裂質的保濕，沒有道理。如果都不洗澡會怎樣呢？答案是只要勤洗手，不洗澡並不會讓人生病。簡單的以肚臍為例，華人認知肚臍是不能洗的，所以60歲的肚臍，可能60年沒洗，也沒有人因而肚臍爛掉，但是會有臍屎，成份是汗水、油脂、皮屑及微生物；如果都不洗澡，想像全身蓋滿皮屎，真是可怕。
洗澡對於維持個人衛生十分重要，但是多久洗澡一次其實沒有規則可循。紐約的卡士克醫生說「太常洗澡會使皮膚更乾，如果原本就有泛紅、搔癢、落屑的問題會惡化，而且造成濕疹。如果在髒污環境工作，或是容易出汗，每天洗澡，沖掉汗水、皮屑可以保持毛孔暢通，避免皮膚炎。頭髮也是一樣，油性頭皮或是頭皮屑需要每天洗頭，乾性頭皮洗頭一周一次或二次就夠了。」
如何洗澡才能衛生又保護皮膚呢？
- 乾性或敏感性肌膚建議減少洗澡頻率，過度清洗皮膚可能乾到破裂，細菌侵入，造成感染。
- 盡量採用花灑沖涼，減少泡澡。
- 本身有濕疹或是乾性、敏感肌膚，但是又非得洗澡，建議把握低溫快速的原則。
- 手部由於接觸眼、鼻、口，可能傳染，因而洗手必須使用洗劑而且要洗乾淨。身體皮膚有豐富平衡的菌群，洗太乾淨，可5.能將好菌洗掉，破壞免疫系統自然制衡。
- 汗水及皮屑靠沖水就已足夠，洗澡需要洗劑的部位是有弄髒的地方以及有大汗腺容易有味道的部位：手、腳、腋下、鼠蹊部、女性陰部及男性睪丸(肛門、陰道、陰莖建議只用水沖洗)。
- 沐浴露盡量溫和，除非有醫療狀況，不建議用消毒劑洗澡。
- 機械性的動作例如毛巾搓背、刷子刷身體等等，都可能傷害皮膚。
- 洗完澡建議毛巾輕壓，皮膚未乾前就全身抹上保濕乳液。
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