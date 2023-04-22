使用避孕APP仍中獎！醫生：廠商誇大功效

靠手機APP能避孕？應用程式Natural Cycles會依據用戶的體溫、月經周期，分析安全期與危險期，讓用戶達到避孕效果。但醫師指出，廠商為了營利而誇大功效，對於生活與睡眠作息不穩定、經常跨越時區的女性，此類避孕法會降低成功率，也不建議月經不規律、患有多囊性卵巢症候群(PCOS)或產後婦女使用。

計算出生理周期 達到避孕效果

《BBC》報道，應用程式Natural Cycles是根據女性體溫、生理周期等資訊，計算出女性的生育狀態，避孕成功率聲稱高達93%，目前擁有250萬用戶。此應用程式也是首個獲得美國食藥署(FDA)認證的避孕App。

33歲的萊拉(Laura)表示，自己從17歲起服用避孕藥長達12年，當時她認為自己還年輕，沒考慮避孕藥對身體的影響，21歲時甚至出現月經遲到半年。直到打算生育時，她才停止服用避孕藥，「我花了將近1年半的時間才懷孕。」因為不打算生第二胎，萊拉開始使用避孕APP，並認為此種避孕方式比服用任何藥物更讓人舒服；另有用戶表示，服用避孕藥會讓她感到嗜睡、情緒不穩、皮膚也出狀況，改用App避孕後，身體狀況好多了。