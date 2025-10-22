例行體檢竟發現腫瘤！單孔達文西在肺部腫瘤切除中的應用

單孔達文西手術不僅能降低術後疼痛，減少傷口感染風險，還能兼顧手術的精密與安全性，讓病人在治療上有更好的感受與預後。

50歲的吳先生平時生活作息規律，從不吸煙，也沒有肺癌家族史，但在一次體檢中，低劑量電腦掃描(LDCT)意外發現右側肺部有一顆約2公分大小的腫瘤。吳先生前往大里仁愛醫院就醫，胸腔暨心臟血管外科林宜右醫生評後用「單孔達文西機械臂微創手術」切除肺臟腫瘤，在3天內順利出院。

一般傳統達文西手術需開4至5個小傷口，但林宜右醫生及團隊運用單孔達文西機械臂技術，僅需約4公分的單一小切口即可完成整個手術，大幅減輕病患術後疼痛與不適。

林宜右醫生表示，傳統肺臟腫瘤切除是以開胸手術為主，需要大範圍切開胸壁，不僅傷口大、疼痛明顯，恢復期也長。隨著醫療科技進步，微創胸腔鏡手術逐漸成為主流，大幅減少了手術創傷。

單孔達文西機械臂手術恢復時間短 醫生籲定期接受肺部篩檢

吳先生手術過程順利，僅在右側胸壁開設一個小傷口，透過主刀醫生執行單孔達文西手術，精細操作，成功完整切除腫瘤，術後的疼痛感大幅減輕，不僅毋須承受傳統手術的大範圍創傷，恢復速度也比預期更快，手術隔天便可下床活動。

林宜右醫生指出，單孔達文西手術不僅能降低術後疼痛，減少傷口感染風險，還能兼顧手術的精密與安全性，讓病人在治療上有更好的感受與預後，醫生提醒，肺癌初期多無明顯症狀，凡是有吸菸史或家族病史的人，應定期接受低劑量電腦掃描篩檢(LDCT)，及早發現及早治療，才能守護健康。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】