依飛能量紓緩大眾「醫•健」困擾 致力推動「科技型大眾健康工程」

親情偉大，含辛茹苦，老一輩往往只顧著疼愛兒女和孫兒，忽略了自身的保健需求，尤其是當年紀漸長，更容易周身痛，影響生活質素。eefit依飛科技創辦人兼公司主席王南教授回想，「當初研發健康產品時首要考慮到一眾老人家，我期望透過依飛專利的『效能場導入技術』賦能萬物，讓市民享受觸手可及的『舒痛•逆齡•免疫』好處。」

不難發現的是，大多數依飛門店選址在一些民生商場，王南教授解釋，他們是第一個將「半服務、半零售」的經營模式引入商場服務市民的健康品牌，希望提供一種在「家樓下」的服務。 阮生阮太：難以尋找價錢相宜的合適保健方法 一直受腰背和右腳痛症困擾的阮生，日常生活大受影響，與阮太曾嘗試注射骨質疏鬆針及脊醫等，但仍未找對合適且價錢相宜的方法。機緣巧合下，經過上水彩園商場新店時，獲依飛店員解釋改善微循環的紓痛原理，還試用了依飛光能墊服務。「用了約20次，即3星期左右，已經有改善」，阮生表示現在右腳較有力量，能多走幾步路，少了夜尿，又比之前更能輕易入睡，血壓亦回復較正常水平。兩夫婦有感從依飛多元化產品上獲得針對性紓緩，加上非入侵性、簡單易用，而且價錢又相宜，才放心長期使用。

聚焦「舒痛 • 逆齡 • 免疫」解決大眾健康問題 「依飛一直沿用『舒痛•逆齡•免疫』此嶄新聚焦營運，起初是因應老人家需要而設身處地考量的三大重點」。舒痛為「剛需」，一個人的身體自己最清楚，依飛的產品好處是否見效，使用者本人自能感受到；「逆齡」並非單只指美容，更是指由內到外的修復。五臟六腑好，自然能達至逆齡，讓人更輕鬆享受生活和應付日常工作。 至於免疫方面，作為澳門科技大學埃爾文．內爾博士「生物物理與創新藥物實驗室」及「中藥質量研究國家重點實驗室」的項目合作伙伴，王南教授與研究團隊透過跨界研究和發表論文，其技術功效已獲科研實證。除了對腸道微生態及類風濕關節炎有著顯著療效，他們在今年6月共同進行有關抗新冠肺炎炎症的實驗，亦成功證實依飛技術還能有效抑制炎症基因，降低肺部的炎症風暴，改善體質，紓緩長新冠症狀。

依飛沿用「舒痛 • 逆齡 • 免疫」此嶄新聚焦營運，以解決大眾亞健康問題。

「效能場導入技術」賦能萬物 具產業化應用優勢 獲得用家支持的背後，無疑有賴依飛自身的科技優勢。其產品應用了自家研發的先進電磁波振動專利技術，即「eefit效能場導入技術」。由於這種「依飛能量」是一種傳感技術，能精準調校並直接傳導符合人體的電磁波能量予任何各式產品。因此，依飛在研發產品上可說是有著無限可能，可根據各種生活場景所需，靈活調整產品模式，包括大小、形狀、種類、應用部位等等。琳琅滿目的產品裡，由電子產品、紡織品，以至護膚品和飲食，也一應俱全，盼市民能隨時隨地以最便捷的方式進行保健。