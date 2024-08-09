便秘唔只睇排便頻率！一文睇清診斷標準、改善方法 培養便意有2最佳時機

不只排便頻率，排便是否費力、糞便太硬、解便解不乾淨等症狀，都是便秘診斷依據。

若超過一天沒有排便，許多人就會覺得這代表有便秘的問題，但事實上便秘的判斷依據不只有排便頻率。臨床上便秘的診斷標準為何？又該如何改善便秘問題呢？振興醫院大腸直腸外科代理主任黃任嫻一一解答。

有些人可能一天排便一次，有些人可能兩天一次，每個人排便習慣不同，因此便秘不能單靠排便頻率為基準下診斷。黃任嫻主任表示，便秘判斷依據其實還包括以下症狀，若同時出現2種以上的症狀，且持續超過3個月甚至半年以上，才會診斷為便秘：

蔬菜、水果、五穀、豆類等都含有膳食纖維，可選擇全穀雜糧類的燕麥、糙米、胚芽米；蔬菜類的牛蒡、秋葵、番薯葉、菇類，水果類的蘋果、柑橘，堅果類的瓜子、黑芝麻等。

便秘常見原因有「這些」 如何從飲食改善排便問題？

便秘常見原因包括纖維及水分攝取不足、長時間久坐或活動量少影響腸道蠕動等。因此若要改善便秘問題，應從飲食、生活習慣調整做起。在飲食方面，黃任嫻主任指出，應攝取足夠的膳食纖維，它不僅有助於維持腸道健康、控制血糖及血脂，還有助於維持健康體位。

根據台灣衛福部食藥署「國人膳食營養素參考攝取量」建議，每攝取1,000大卡熱量應搭配14公克的膳食纖維，換算下來每人每天大約需攝取20至35公克的膳食纖維。

黃任嫻主任表示，蔬菜、水果、五穀、豆類等都含有膳食纖維，可選擇全穀雜糧類的燕麥、糙米、胚芽米；蔬菜類的牛蒡、秋葵、番薯葉、菇類，水果類的蘋果、柑橘，堅果類的瓜子、黑芝麻等，尤其穀物膳食纖維有吸水膨脹的效用可以潤滑大腸，使糞便濕潤易於排出。

除了攝取充足的膳食纖維外，黃任嫻主任提到，果糖、山梨糖醇等醣類，也可以幫助腸道內益生菌生長，另外也要記得多喝水，建議每日飲水應達2,000毫升。