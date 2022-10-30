便秘用藥要留意 5大種類藥物各有限制

「便秘」主要是腸道蠕動緩慢不足或糞便在腸道缺水變硬，原因可能來自纖維或水分攝取不夠，也可能由壓力、藥物或疾病等因素造成。一般人便秘時，除了會自行調整飲食或生活作息，有時也會到藥局購買藥品來暫緩症狀。

如便秘伴隨腹痛，基本上不適宜用藥。

一、鹽類瀉藥：如含鎂鹽(Magnesium Oxide、Magnesium Hydroxide)等成分藥品，此類藥品可促進腸道水分分泌、進而增加大便次數。有腎臟功能障礙者，使用前請洽醫生診治，而有胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心等情形者，請勿使用。

二、膨脹性瀉藥：如含Calcium Polycarbophil或Psyllium Hydrophilic Mucilloid等成分藥品，此類藥品是藉由纖維素進入腸道產生吸水膨脹作用，促進腸蠕動並軟化糞便，達到排便效果。若有須限制水分攝取、胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心、腸道潰瘍狹窄或黏連等情形者，請勿使用。

三、高滲透壓瀉藥：如含甘油(Glycerin)等成分藥品，此類藥品藉由軟化糞便，提供腸道潤滑作用。使用時須注意浣腸劑之細管不要造成直腸受傷，使用後應稍待便意強度持續，再行排便，以免立即排空而降低藥效。若有胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心情形的人，請勿使用。

四、濕潤性瀉藥：如含Docusate Sodium(Dioctyl Sodium Sulfosuccinate, DSS)等成分藥品，此類藥品為界面活性劑，作為糞便軟化劑使用。若有胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心、腸道潰瘍狹窄或黏連情形的人，請勿使用。

五、刺激性瀉藥：如含Bisacodyl、Sennoside A、B等成分藥品，此類藥品會刺激腸道加速運動。若有胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心情形的人，請勿使用。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】