便秘6大原因你中幾多樣？

便秘是都市人經常遇到的腸胃問題，有些較輕微，亦有些較嚴重。引發排便困難有6大原因，而你要了解便秘原因，對症下藥才能真正改善甚至根治便秘問題。
6大常見原因
引發便秘的6大常見原因包括：
- 飲水太少：腸道水分不足會令大便變乾，導致排便困擾。
- 缺少纖維：只愛吃肉不吃蔬菜水果的食肉獸，容易因為纖維不足而難排便。
- 腸道益菌太少：誤用抗生素會將腸道內的有益菌種都殺光。
- 活動量低：久坐、久站及不運動一族因為腹部肌肉較少郁動，腸胃蠕動亦因此變慢，繼而引起便秘。
- 憋住排便：不少人有便意時，因工作或上課而無法上廁所，久而久之腸道會變得遲鈍，難有便意。
- 壓力緊張：精神壓力會抑制腸胃蠕動，增加便秘的機會。
6方法解決
其實，要解決便秘問題，就要採取相應措施。以下是解決便秘的六個方法：
- 多喝水：每天飲足夠水分，幫助軟化糞便，有助改善便秘，但不要一次喝太多水，以免影響消化及增加腎臟負擔。
- 多吃蔬果：纖維可以幫助腸道吸收水分，而非水溶性纖維可以促進腸道蠕動，增加排便的動力，而水溶性纖維則能軟化糞便，減低因大便過硬而造成排便困難。
- 補充益生菌：幫助穩定腸道功能，促進食物消化吸收。
- 多做運動：每天走路30分鐘，亦可以行樓梯代替搭電梯，藉以刺激腸道蠕動，逐漸改善便物。
- 安排排便時間：養成定時排便的習慣，而有便意時就應該要上廁所，期間不要玩電話，保持輕鬆心情。
- 放鬆身心：找適合自己的放鬆方法，避免因為壓力而影響生活。
假如你改變了日常生活，但便秘的症狀依舊，就應該找醫生協助。