保住視力 控制眼壓阻截青光眼免失明

控制眼壓是維護眼睛健康的重要一環，因為眼壓過高不但可以引發青光眼，更可能傷及視神經及眼底組織而引致失明。如何才能知道眼壓過高？其實眼壓上升未必會有明顯症狀，直至病情惡化及影響視力才發現便可能已經太遲。

常見眼澀眼痛 眼壓過高的常見症狀包括眼睛痠澀、看到燈泡周圍有彩虹光暈、眼球脹痛、眼窩疼痛、視物模糊不清、頭痛及嘔吐等。眼壓愈高出現病變的風險也愈高，但礙於症狀未必明顯，令患者防不勝防，而眼壓增加多由房水排走路徑受阻所致，原因包括： 錯誤的用眼習慣：長時間盯著智能手機或電子產品，眼睛沒有足夠休息。

遺傳：有青光眼或高眼壓家族病史的人，有較高風險罹患青光眼或高眼壓。

年齡：年紀愈大患眼壓高的機會上升。

晝夜變化：早上的眼壓通常比晚上高。

姿勢改變：站立時眼壓最低、反之倒立時最高，因此由坐姿換成平躺時，眼壓就會明顯上升。

生活作息：捱夜、情緒大起大落大，都可能影響睫狀肌而促使眼壓上升。

便秘、排便不順暢：上廁所太過用力會令腹壓增加而帶動眼壓。

短時間喝水超過500毫升：大量水分進入身體，會使眼睛隅角來不及排水、讓眼壓增加。

健康生活習慣防眼壓升 眼壓過高可以利用眼藥水、口服藥等藥物或手術治療，幫助改善眼睛排水從而為眼睛減壓。至於日常也可以透過健康的生活習慣及運動，加上適當的飲食，以預防眼壓急升。