保健 | 精明「投資」照顧全家健康 御藥堂旗下精選產品買3送1*

為了滾大「有形資產」，不少人也會進行各種投資，例如買股票、買磚頭等等。但似乎大家也忽略了「無形資產」—健康，同樣有增值的需要！想全家人都擁有健康體魄，養成良好生活習慣，如飲食均衡、睡眠充足、多運動等固然重要，若配合適當的保健品就更加事半功倍！

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