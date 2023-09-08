保健 | 精明「投資」照顧全家健康 御藥堂旗下精選產品買3送1*

為了滾大「有形資產」，不少人也會進行各種投資，例如買股票、買磚頭等等。但似乎大家也忽略了「無形資產」—健康，同樣有增值的需要！想全家人都擁有健康體魄，養成良好生活習慣，如飲食均衡、睡眠充足、多運動等固然重要，若配合適當的保健品就更加事半功倍！
御藥堂旨在守護大眾健康所需，旗下多款產品由即日起至9月21日可享限時買3送1優惠，讓大家以至抵價為自己和家人選購適合的保健產品，投資健康，編輯精選推介：
逆齡抗衰之選：御藥堂NMN Prime 21000人參逆齡抗衰配方(買3送1)
《御藥堂NMN21000人參逆齡抗衰配方》含日本進口NMN原料，純度達99%。獨特加乘鐵三角配方配合人參皂苷和白藜蘆醇，經科研實證有效提升腦部組織的NMN水平高達4.1倍，強效補腦。有效紓緩壓力及緊張情緒，改善疲倦、失眠問題；而白藜蘆醇有效緊緻肌膚，抗氧化等逆齡效果。最近產品更榮獲第 62屆比利時品質評鑒機構Monde Selection「世界品質評鑒大會」金獎，為香港名牌中首個榮獲此殊榮的NMN產品
優惠：買3送1 平均每盒$1,716 (標準價 HK$2,288/盒)，再送*NMN 7粒體驗裝3件 + 康寶庫鈣片加維他命D3 (50粒) 1樽
保持血管健康之選：御藥堂破壁靈芝孢子 (單件優惠$319)
御藥堂破壁靈芝孢子採用頂級優質赤靈芝破壁精製而成，再結合有「菌中至尊」之稱的姬松茸，產品為全港靈芝孢子產品中連續6年的銷售冠軍。初步細胞測試證實有效增加血管柔韌度^，初步臨床證實或有助穩定血脂、血糖、膽固醇ˆ，保持血管健康。
優惠：單件優惠$319 (標準價$499/盒) 買3送1
改善氣管敏感之選：御藥堂培植蟲草Cs-4 (單件優惠$319)
御藥堂培植蟲草Cs-4選用頂級冬蟲夏草分離所得的菌種蝙蝠蛾擬青黴 (Cs-4) 培植而成，功效更為顯著，非其他培植蟲草可媲美。產品經科研實證，有效提升免疫力高達35%+，有效改善氣管敏感症狀&和失眠%等問題，小朋友也適合服用。更是連續11年全港蟲草產品銷售冠軍！
優惠：單件優惠$319 (標準價$369/盒) 買3送1
以上優惠於香港及澳門萬寧店舖線上線下同步進行！立即購買 : https://bit.ly/3nar94Q
條款及細則：
*優惠只限於香港萬寧且有推廣員之分店：https://rb.gy/f7hge
^細胞測試只能初步證實產品的功能方向，並不能證實產品在治療及預防人體疾病的實際作用。
ˆ此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。
+本地科研大學測試(2020年)證實：服用御藥堂Cs-4比沒有服用，能提升機體T免疫細胞反應達35%。實驗由生命科學部高錦明教授主理。
&CSG調查證實
%香港知名大學屬下之中醫藥研究所初步臨床證實
- 適用於所有香港/澳門萬寧分店；《御藥堂 NMN Prime 21000 人參逆齡抗衰配方》只適用於所有香港萬寧分店
- 優惠以每發票計。若客人共選4件御藥堂產品，贈送之1件產品以其中最低價錢計算。
- 《買3送1》優惠不可與其他優惠同時享用；優惠不可兌換現金或禮品。
- 優惠期由2023年9月8日至21日止。數量有限，售/送完即止。如有任何爭議，御藥堂(控股)有限公司保留最終決定權。