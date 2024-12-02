保持乾爽清潔 預防陰道炎

陰道分泌物，俗稱「白帶」，是正常的生理現象，一般是透明或乳白色，帶黏性而無味，具有濕潤、清潔及保護陰道的作用。婦產科專科醫生李閏婷表示，「若分泌物過多、顏色異常、帶有異味、陰道或外陰痕癢、疼痛，甚至小便或性交疼痛，便可能患上陰道炎。」

1. 念珠菌陰道炎：陰道內的念珠菌若大量繁殖，便會導致念珠菌陰道炎，導致陰道和外陰痕癢，陰道分泌物呈白色豆腐渣狀。嚴重或會陰道、外陰赤痛紅腫、性交疼痛、小便灼痛、尿頻、排尿困難等。 2. 細菌性陰道炎：健康陰道內乳酸桿菌可使陰道呈弱酸性防止感染。若陰道內微生態不平衡便可能改變陰道酸鹼值，從而引起不適。患者或出現灰白色並帶有魚腥味的分泌物、外陰痕癢不適。 3. 由性病引起的陰道炎：感染陰道滴蟲、淋病和衣原體都可能引致陰道炎，症狀包括陰道分泌物增多、陰道異常出血、尿頻、小便赤痛、下腹疼痛等，而部分女士可以無症狀。 4. 萎縮性陰道炎：常見於更年期後的女士，因為女性荷爾蒙大幅降低，導致陰道壁變薄而出現乾澀、痕癢及灼熱等不適。

各有處理方法

醫生了解病史後會為患者檢查，並採集分泌物樣本化驗，以確認屬哪種陰道炎。李閏婷指出，不同的陰道炎會有不同的處理方法，念珠菌陰道炎會使用陰道栓劑或外用藥膏；細菌性陰道炎只須服用抗生素便可；若由性病引起的，除抗生素療程外，伴侶亦須同時接受檢查及治療；萎縮性陰道炎則可用潤滑劑，情況嚴重或需要用到陰道荷爾蒙藥膏，「一般使用陰道塞藥或口服藥物一星期左右，陰道炎便會痊愈。雖輕微念珠菌陰道炎可自行痊愈，但由於患者較難分辦陰道炎類型，而未經治療的陰道炎可導致嚴重的併發症，尤其是性病引起的陰道炎，可導致盆腔炎，造成盆腔黏連及輸卵管阻塞，增加不育或宮外孕的風險。若懷疑患上陰道炎，應盡快求醫以免延誤治療。」

每天溫水清洗

潮濕悶熱環境容易孳生細菌和念珠菌；荷爾蒙變化亦會增加感染風險，較易患上陰道炎。李閏婷提醒女士們，「預防陰道炎要注意個人衛生，保持陰部乾爽清潔，維持酸鹼值在健康水平。實際執行上，應每天使用溫水清洗外陰部，避免使用刺激性的清潔用品，亦要避免灌洗陰道；平日選用棉質透氣內褲，避免穿著太緊身的褲；選擇無香料的衛生巾，並勤於更換；如廁後由前向後清潔陰部或肛門；保持單一性伴侶，並採取安全性行為、使用安全套。」