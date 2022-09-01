保持心情舒暢 預防甲亢

註冊中醫師關証顥表示，甲狀腺位於人體頸前方的器官，負責分泌甲狀腺素，以控制人體的代謝功能。而患者出現甲亢的原因，大部分是源自「格里夫氏症」，「此症為自身免疫系統疾病，身體錯誤地分泌出甲狀腺刺激免疫球蛋白(thyroid stimulating immunoglobulin, TSI)，而這種蛋白就有促進甲狀腺功能的作用。當甲狀腺接觸到大量甲狀腺刺激免疫球蛋白，就會分泌出大量甲狀腺素，使身體代謝功能亢進。」

當壓力過大的時候，忽然發現雙眼及甲狀腺腫大，伴隨出現手震、心跳加速、緊張，甚至身體暴瘦，又或日吃多餐都不會胖，有可能是甲狀腺功能亢進(甲亢)的症狀，屬於中醫「癭病」的範疇，可透過特效中藥治理。

格里夫氏症致甲亢

格里夫氏症與遺傳有關，女性的發病率比男性高，如本身患有其他自身免疫性疾病例如類風濕性關節炎、一型糖尿病等，都會比其他人更容易患上格里夫氏症。常見症狀包括：

1. 頸部腫大；

2. 自覺雙眼凸出；

3. 情緒起伏大，容易急躁，失眠，緊張；

4. 胃口增加容易腹瀉；

5. 感覺到自己心跳，心跳加快，每分鐘90至120次；

6. 手震；

7. 肝臟功能衰退。

治療外加調理身體

格里夫氏症相當於中醫的癭病。中醫治療會使用此疾病相關的特效中藥，關証顥解釋，「針對甲亢情況，中藥常會用夏枯草處理，至於甲狀腺腫大，則多用牡蠣。另外，中醫會找出患者體質，如患者出現頭暈、睡眠差、煩躁、焦慮、口乾徵狀，屬於陰虛火旺；有胸悶、咽喉堵塞、經常唉聲嘆氣的話，則為肝鬱痰結；常見心慌心跳、失眠多夢代表心虛不足；食慾亢進、形體消瘦是為胃熱中消，這些體質都有對應的調理方法。」

保持心情舒暢

中醫認為，憂思鬱怒、氣鬱痰凝是格里夫氏症的特點，多因為長期精神壓力累積，或突然受到劇烈的精神刺激所導致。關証顥續指，「預防此症，要保持心情舒暢，平時應有充足的睡眠以及養成運動的習慣；在感覺到精神壓力大的時候要找人傾訴。」